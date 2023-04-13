Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/boepripasy-1865075817.html
Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ
Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2023
Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ
Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на компенсацию странам союза поставок боеприпасов Украине до 31 мая 2023 года, следует из заявления Совета. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:21
2023-04-13T15:21
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
россия
брюссель
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на компенсацию странам союза поставок боеприпасов Украине до 31 мая 2023 года, следует из заявления Совета."Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины. Это мера позволит ЕС компенсировать государствам-членам поставки боеприпасов Украине из имеющихся запасов или в результате переориентации заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - следует из документа.Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято в марте на саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить 2 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Из суммы в 2 миллиарда евро половина должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов. Второй миллиард планируется использовать для совместных закупок.План ЕС предусматривает поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, россия, брюссель, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, НАТО
Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ

Совет ЕС утвердил выделение миллиарда евро на компенсацию поставок боеприпасов Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на компенсацию странам союза поставок боеприпасов Украине до 31 мая 2023 года, следует из заявления Совета.
"Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины. Это мера позволит ЕС компенсировать государствам-членам поставки боеприпасов Украине из имеющихся запасов или в результате переориентации заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - следует из документа.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились
3 апреля, 08:00
Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято в марте на саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить 2 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Из суммы в 2 миллиарда евро половина должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов. Второй миллиард планируется использовать для совместных закупок.
План ЕС предусматривает поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
НАТО увязла на Украине по горло
4 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзРоссияБрюссельСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала