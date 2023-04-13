https://ria.ru/20230413/boepripasy-1865075817.html

Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ

Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 13.04.2023

Совет ЕС утвердил выделение средств на компенсацию поставок боеприпасов ВСУ

Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на компенсацию странам союза поставок боеприпасов Украине до 31 мая 2023 года, следует из заявления Совета. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:21

2023-04-13T15:21

2023-04-13T15:21

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

россия

брюссель

сергей лавров

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на компенсацию странам союза поставок боеприпасов Украине до 31 мая 2023 года, следует из заявления Совета."Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины. Это мера позволит ЕС компенсировать государствам-членам поставки боеприпасов Украине из имеющихся запасов или в результате переориентации заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - следует из документа.Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято в марте на саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить 2 миллиарда евро из Европейского фонда мира. В первую очередь речь идет об артиллерийских снарядах крупных калибров. Из суммы в 2 миллиарда евро половина должна пойти на поставки снарядов из имеющихся резервов стран-членов. Второй миллиард планируется использовать для совместных закупок.План ЕС предусматривает поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев 1 миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Киеву в среднесрочной перспективе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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украина, евросоюз, россия, брюссель, сергей лавров, нато