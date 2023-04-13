https://ria.ru/20230413/bespilotniki-1865160402.html
В Мурманской области ограничили использование беспилотников
В Мурманской области ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 13.04.2023
В Мурманской области ограничили использование беспилотников
В Мурманской области введены ограничения на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:58
2023-04-13T18:58
2023-04-13T18:58
мурманская область
россия
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МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. В Мурманской области введены ограничения на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперштаб региона. "Ограничения установлены в связи с требованиями указа президента Российской Федерации, а также с целью усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности", - говорится в сообщении. Как пояснили в оперштабе, запрещается использовать беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 150 граммов без получения специального разрешения.
https://ria.ru/20230407/zaschita-1863738694.html
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мурманская область, россия
Мурманская область, Россия
В Мурманской области ограничили использование беспилотников
В Мурманской области ограничили использование гражданских беспилотников