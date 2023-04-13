Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/bespilotniki-1865160402.html
В Мурманской области ограничили использование беспилотников
В Мурманской области ограничили использование беспилотников - РИА Новости, 13.04.2023
В Мурманской области ограничили использование беспилотников
В Мурманской области введены ограничения на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:58
2023-04-13T18:58
мурманская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_0:95:3171:1879_1920x0_80_0_0_02c94c1e97fa129472c62ec1121f3a5f.jpg
МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. В Мурманской области введены ограничения на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперштаб региона. "Ограничения установлены в связи с требованиями указа президента Российской Федерации, а также с целью усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности", - говорится в сообщении. Как пояснили в оперштабе, запрещается использовать беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 150 граммов без получения специального разрешения.
https://ria.ru/20230407/zaschita-1863738694.html
мурманская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850885284_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_9c5de6ab12bfe4b8dfe32abe3e7c661a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, россия
Мурманская область, Россия
В Мурманской области ограничили использование беспилотников

В Мурманской области ограничили использование гражданских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. В Мурманской области введены ограничения на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперштаб региона.
"Ограничения установлены в связи с требованиями указа президента Российской Федерации, а также с целью усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности", - говорится в сообщении.
Как пояснили в оперштабе, запрещается использовать беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой более 150 граммов без получения специального разрешения.
Воронка от взрыва в Киреевске Тульской области
В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников
7 апреля, 13:13
 
Мурманская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала