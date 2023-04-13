Киевские власти пришли в ярость из-за вскрывшейся правды о США, пишут СМИ
Politico: вскрывшаяся правда об отношении США к Украине взбесила киевские власти
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вскрывшаяся из-за утечки документов Пентагона правда об отношении США к Украине взбесила киевские власти, написал обозреватель Politico Александр Уорд.
«
"Украинские чиновники все больше злятся из-за продолжающихся утечек информации об их операциях", — заявил журналист.
В статье говорится, что высокопоставленные украинские чиновники особенно возмущены "совершенно секретной" оценкой, согласно которой Украина "получит лишь скромные территориальные выгоды" от своей запланированной операции.
"Есть некоторые люди, которые продолжают сомневаться (в успехе украинского контрнаступления. — Прим. ред.)", — сказал изданию представитель Минобороны Украины.
Обозреватель отметил, что подобные настроения достаточно популярны среди киевских властей.
«
"Это также может предвещать снижение доверия между Вашингтоном и Киевом", — резюмировал Уорд.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, в которых описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждается, что в интернет могли попасть более ста документов. В Москве не исключают, что речь может идти о намеренном вбросе дезинформации.