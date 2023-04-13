https://ria.ru/20230413/berluskoni-1865027615.html

Состояние Берлускони продолжает улучшаться, сообщили врачи

Состояние Берлускони продолжает улучшаться, сообщили врачи - РИА Новости, 13.04.2023

Состояние Берлускони продолжает улучшаться, сообщили врачи

Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:03

2023-04-13T13:03

2023-04-13T13:03

в мире

италия

сильвио берлускони

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РИМ, 13 апр - РИА Новости. Состояние госпитализированного бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони продолжает улучшаться, клиническая картина предписывает его дальнейшее пребывание в палате интенсивной терапии, заявили его лечащие врачи. Ранее они сообщили, что назначенная 86-летнему политику "терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выражать осторожный оптимизм". В среду 5 апреля Берлускони вновь попал в миланскую больницу San Raffaele, откуда он выписался 30 марта после четырехдневного пребывания в клинике. Первоначально СМИ сообщили о том, что патриарх итальянской политики госпитализирован из-за проблем с дыханием. Однако в четверг профессор Дзангрилло распространил медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что Берлускони проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. По словам врача, стратегия лечения направлена на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокого содержания в крови лейкоцитов - ред.)". По данным информагентства Adnkronos, диагноз лейкоз был поставлен экс-премьеру около двух лет назад, а сейчас заболевание обострилось. СМИ сообщили также, что Берлускони проводится химеотерапия, а инфекцию лечат антибиотиками.

https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html

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в мире, италия, сильвио берлускони