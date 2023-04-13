https://ria.ru/20230413/bayden-1865088216.html

В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги

В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги - РИА Новости, 13.04.2023

В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги

Президент США Джо Байден использовал шпаргалку, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса в Феникс-парке в Дублине,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:52

2023-04-13T15:52

2023-04-13T15:55

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал шпаргалку, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса в Феникс-парке в Дублине, сообщает Sky News. Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. В четверг он провел встречу с президентом Ирландии. На кадрах телеканала Sky News видно, как американский президент, сидя за столом, достает из пиджака шпаргалку и кладет на гостевую книгу. Во время подписания книги Байден время от времени поглядывал на заметку. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Байден, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, "крайне неудачно" спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.

https://ria.ru/20230413/vstrecha-1864979474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирландия, сша, джо байден, дублин, майкл хиггинс