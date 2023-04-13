В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги
Байден использовал шпаргалку, подписывая гостевую книгу в резиденции президента Ирландии
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден подписывает гостевую книгу во время встречи с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден подписывает гостевую книгу во время встречи с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом
Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. В четверг он провел встречу с президентом Ирландии.
На кадрах телеканала Sky News видно, как американский президент, сидя за столом, достает из пиджака шпаргалку и кладет на гостевую книгу. Во время подписания книги Байден время от времени поглядывал на заметку.
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"Как гласит ирландская поговорка: "Ваши ноги приведут вас туда, где находится ваше сердце". Я говорю о возвращении на родину моих предков, чтобы вспомнить то, что связывает Ирландию и Соединенные Штаты, и вновь заявить о своей приверженности миру, равенству, и я думаю, что самым ирландским из слов, используемых в моей семье, было достоинство", - цитирует телеканал запись Байдена.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Байден, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, "крайне неудачно" спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.