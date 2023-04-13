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В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги - РИА Новости, 13.04.2023
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15:52 13.04.2023 (обновлено: 15:55 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/bayden-1865088216.html
В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги
В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги - РИА Новости, 13.04.2023
В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги
Президент США Джо Байден использовал шпаргалку, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса в Феникс-парке в Дублине,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:52
2023-04-13T15:55
в мире
ирландия
сша
джо байден
дублин
майкл хиггинс
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал шпаргалку, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса в Феникс-парке в Дублине, сообщает Sky News. Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. В четверг он провел встречу с президентом Ирландии. На кадрах телеканала Sky News видно, как американский президент, сидя за столом, достает из пиджака шпаргалку и кладет на гостевую книгу. Во время подписания книги Байден время от времени поглядывал на заметку. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Байден, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, "крайне неудачно" спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.
https://ria.ru/20230413/vstrecha-1864979474.html
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в мире, ирландия, сша, джо байден, дублин, майкл хиггинс
В мире, Ирландия, США, Джо Байден, Дублин, Майкл Хиггинс
В Ирландии Байдену понадобилась шпаргалка при подписи гостевой книги

Байден использовал шпаргалку, подписывая гостевую книгу в резиденции президента Ирландии

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден подписывает гостевую книгу во время встречи с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом
Президент США Джо Байден подписывает гостевую книгу во время встречи с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден подписывает гостевую книгу во время встречи с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал шпаргалку, чтобы подписать гостевую книгу в резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса в Феникс-парке в Дублине, сообщает Sky News.
Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. В четверг он провел встречу с президентом Ирландии.
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На кадрах телеканала Sky News видно, как американский президент, сидя за столом, достает из пиджака шпаргалку и кладет на гостевую книгу. Во время подписания книги Байден время от времени поглядывал на заметку.
«
"Как гласит ирландская поговорка: "Ваши ноги приведут вас туда, где находится ваше сердце". Я говорю о возвращении на родину моих предков, чтобы вспомнить то, что связывает Ирландию и Соединенные Штаты, и вновь заявить о своей приверженности миру, равенству, и я думаю, что самым ирландским из слов, используемых в моей семье, было достоинство", - цитирует телеканал запись Байдена.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Байден, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, "крайне неудачно" спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.
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В миреИрландияСШАДжо БайденДублинМайкл Хиггинс
 
 
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