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Трамп обвинил Байдена в "самой позорной утечке развединформации в истории"
Трамп обвинил Байдена в "самой позорной утечке развединформации в истории" - РИА Новости, 13.04.2023
Трамп обвинил Байдена в "самой позорной утечке развединформации в истории"
Бывший президент США Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов "самой позорной" в истории, предположив, что стоять за ней может действующий... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:12
2023-04-13T01:12
2023-04-13T01:12
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов "самой позорной" в истории, предположив, что стоять за ней может действующий глава Белого дома Джо Байден. "Спецпрокурор должен провести расследование в отношении Байдена, может, это он организовал утечку? Ничто об этой группе меня бы не удивило", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, случившееся стало "худшей утечкой развединформации в истории США". "Наша страна никогда не была так опозорена", - заявил Трамп. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864776618.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, нато
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО
Трамп обвинил Байдена в "самой позорной утечке развединформации в истории"
Трамп считает Байдена виновным в самой позорной утечке развединформации в истории
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов "самой позорной" в истории, предположив, что стоять за ней может действующий глава Белого дома Джо Байден.
"Спецпрокурор должен провести расследование в отношении Байдена, может, это он организовал утечку? Ничто об этой группе меня бы не удивило", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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По его словам, случившееся стало "худшей утечкой развединформации в истории США". "Наша страна никогда не была так опозорена", - заявил Трамп.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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