https://ria.ru/20230413/banki-1865153516.html
Юрист посоветовал россиянам перевести деньги из банков Швейцарии
Юрист посоветовал россиянам перевести деньги из банков Швейцарии - РИА Новости, 13.04.2023
Юрист посоветовал россиянам перевести деньги из банков Швейцарии
Россиянам со счетами в банках Швейцарии стоит уточнить у банка основания, по которым тот может как-либо ограничить их счета, или рассмотреть вариант перевода... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:37
2023-04-13T18:37
2023-04-13T18:49
экономика
россия
швейцария
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евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россиянам со счетами в банках Швейцарии стоит уточнить у банка основания, по которым тот может как-либо ограничить их счета, или рассмотреть вариант перевода денежных средств в другую организацию, прокомментировал РИА Новости юрист НСП Глеб Бойко. Ранее в четверг издание РБК со ссылкой на швейцарских адвокатов и источник в банковском секторе Швейцарии сообщило, что швейцарские банки грозят закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в России. "Можно порекомендовать попытаться уточнить у банка его опасения и основания, по которым банк может применить ограничения в отношении счетов таких клиентов. Однако, учитывая то, что западные организации зачастую склонны к оверкомплаенсу, стоит рассмотреть вариант перевода денежных средств в иную организацию", - сообщил Бойко, отметив, что универсальную рекомендацию дать сложно, не зная ситуацию конкретного клиента. Кроме того он объяснил, почему банки Швейцарии могут выдавать такие предупреждения клиентам из России. Так, действующее регулирование Швейцарии и ЕС не предусматривает ограничений на совершение финорганизациями операций, в которые были бы вовлечены правительство или органы исполнительной власти России. Например, это Минфин, ФНС, Казначейство, или лица под их контролем. Однако, 28 февраля 2022 года OFAC издало директиву, в соответствии с которой американским лицам запрещены любые операции, в которые вовлечены ЦБ РФ, ФНБ или Минфин РФ. Она же запрещает уплату налогов, так как эта операция предполагает предоставление средств Минфину России, в том числе с участием лиц ФНС и Казначейства. Также директива запрещает и операции, направленные на обход ограничений. Получается, что швейцарские банки, которые с высокой степенью вероятности взаимодействуют с банками-корреспондентами, зарегистрированными в США, вынуждены соблюдать законодательство США. "Нарушение законодательства США грозит таким банкам привлечением к административной ответственности", - отмечает Бойко. Тем не менее, сложно установить, что налоги в РФ уплачиваются именно из денег со счетов в швейцарских банках. Однако комплаенс-офицеры швейцарских банков могут бояться того, что средства со счетов могут быть переведены в Россию и использованы для уплаты налогов. Дело в том, что это теоретически может быть рассмотрено как обход положений указанной директивы, заключил Бойко.
https://ria.ru/20230413/megafon-1865005090.html
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экономика, россия, швейцария, федеральная налоговая служба (фнс россии), сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Швейцария, Федеральная налоговая служба (ФНС России), США, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Юрист посоветовал россиянам перевести деньги из банков Швейцарии
Юрист Бойко: россиянам стоит перевести деньги из банков Швейцарии из-за возможных санкций
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россиянам со счетами в банках Швейцарии стоит уточнить у банка основания, по которым тот может как-либо ограничить их счета, или рассмотреть вариант перевода денежных средств в другую организацию, прокомментировал РИА Новости юрист НСП Глеб Бойко.
Ранее в четверг издание РБК
со ссылкой на швейцарских адвокатов и источник в банковском секторе Швейцарии сообщило, что швейцарские банки грозят закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в России
.
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"Можно порекомендовать попытаться уточнить у банка его опасения и основания, по которым банк может применить ограничения в отношении счетов таких клиентов. Однако, учитывая то, что западные организации зачастую склонны к оверкомплаенсу, стоит рассмотреть вариант перевода денежных средств в иную организацию", - сообщил Бойко, отметив, что универсальную рекомендацию дать сложно, не зная ситуацию конкретного клиента.
Кроме того он объяснил, почему банки Швейцарии могут выдавать такие предупреждения клиентам из России.
Так, действующее регулирование Швейцарии и ЕС
не предусматривает ограничений на совершение финорганизациями операций, в которые были бы вовлечены правительство или органы исполнительной власти России. Например, это Минфин, ФНС
, Казначейство, или лица под их контролем.
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Однако, 28 февраля 2022 года OFAC издало директиву, в соответствии с которой американским лицам запрещены любые операции, в которые вовлечены ЦБ
РФ, ФНБ или Минфин РФ. Она же запрещает уплату налогов, так как эта операция предполагает предоставление средств Минфину России, в том числе с участием лиц ФНС и Казначейства. Также директива запрещает и операции, направленные на обход ограничений.
Получается, что швейцарские банки, которые с высокой степенью вероятности взаимодействуют с банками-корреспондентами, зарегистрированными в США
, вынуждены соблюдать законодательство США. "Нарушение законодательства США грозит таким банкам привлечением к административной ответственности", - отмечает Бойко.
Тем не менее, сложно установить, что налоги в РФ уплачиваются именно из денег со счетов в швейцарских банках. Однако комплаенс-офицеры швейцарских банков могут бояться того, что средства со счетов могут быть переведены в Россию и использованы для уплаты налогов. Дело в том, что это теоретически может быть рассмотрено как обход положений указанной директивы, заключил Бойко.
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