https://ria.ru/20230413/banki-1864950364.html

Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, пишут СМИ

Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, пишут СМИ

Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут платить налоги в бюджет родной страны, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:51

2023-04-13T06:51

2023-04-13T10:34

в мире

россия

рбк (медиагруппа)

ubs

credit suisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130231/80/1302318032_0:260:3000:1948_1920x0_80_0_0_9fa0c6501a7f8a388094147eec95f5ee.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут платить налоги в бюджет родной страны, пишет РБК со ссылкой на швейцарских адвокатов, работающих с такими клиентами, и источник в банковском секторе Швейцарии. "В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивать налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало", — приводит издание слова управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова. Он добавил, что юридическое бюро считает действия банков незаконными и планирует обжаловать их, когда "клиенты получат официальные письменные уведомления".По словам Кудинова, пока что банки действуют выборочно. Объясняют они это тем, что российские клиенты платят налоги государству, "которое дестабилизирует ситуацию на Украине". Кроме того, на финансовые организации давят власти, парламентские партии и Государственный секретариат по экономике, которые требуют более жесткого контроля за исполнением антироссийских санкций. Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что у некоторых клиентов банков уже заблокировали счета из-за налогов. Источник издания в банковском секторе предположил, что письма с таким предупреждением мог отправить банк UBS. РБК направил запрос в банки Швейцарии. Credit Suisse не стал комментировать ситуацию, другие не ответили на запрос.

https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864526749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, рбк (медиагруппа), ubs, credit suisse