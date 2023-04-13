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Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, пишут СМИ
Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, пишут СМИ
Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут платить налоги в бюджет родной страны, пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:51
2023-04-13T06:51
2023-04-13T10:34
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут платить налоги в бюджет родной страны, пишет РБК со ссылкой на швейцарских адвокатов, работающих с такими клиентами, и источник в банковском секторе Швейцарии. "В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивать налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало", — приводит издание слова управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова. Он добавил, что юридическое бюро считает действия банков незаконными и планирует обжаловать их, когда "клиенты получат официальные письменные уведомления".По словам Кудинова, пока что банки действуют выборочно. Объясняют они это тем, что российские клиенты платят налоги государству, "которое дестабилизирует ситуацию на Украине". Кроме того, на финансовые организации давят власти, парламентские партии и Государственный секретариат по экономике, которые требуют более жесткого контроля за исполнением антироссийских санкций. Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что у некоторых клиентов банков уже заблокировали счета из-за налогов. Источник издания в банковском секторе предположил, что письма с таким предупреждением мог отправить банк UBS. РБК направил запрос в банки Швейцарии. Credit Suisse не стал комментировать ситуацию, другие не ответили на запрос.
https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html
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в мире, россия, рбк (медиагруппа), ubs, credit suisse
В мире, Россия, РБК (медиагруппа), UBS, Credit Suisse
Швейцарские банки грозят закрытием счетов россиян, пишут СМИ
РБК: швейцарские банки начали грозить клиентам из России закрытием счетов
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии их счетов, если те не перестанут платить налоги в бюджет родной страны, пишет РБК
со ссылкой на швейцарских адвокатов, работающих с такими клиентами, и источник в банковском секторе Швейцарии.
"В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивать налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало", — приводит издание слова управляющего партнера Швейцарского юридического бюро LEOLEX Романа Кудинова.
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Он добавил, что юридическое бюро считает действия банков незаконными и планирует обжаловать их, когда "клиенты получат официальные письменные уведомления".
По словам Кудинова, пока что банки действуют выборочно. Объясняют они это тем, что российские клиенты платят налоги государству, "которое дестабилизирует ситуацию на Украине". Кроме того, на финансовые организации давят власти, парламентские партии и Государственный секретариат по экономике, которые требуют более жесткого контроля за исполнением антироссийских санкций.
Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что у некоторых клиентов банков уже заблокировали счета из-за налогов. Источник издания в банковском секторе предположил, что письма с таким предупреждением мог отправить банк UBS
.
РБК направил запрос в банки Швейцарии. Credit Suisse не стал комментировать ситуацию, другие не ответили на запрос.
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