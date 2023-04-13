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На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева - РИА Новости, 13.04.2023
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Туризм
 
16:06 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/bali-1865093153.html
На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева
На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева - РИА Новости, 13.04.2023
На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева
Иммиграционная полиция города Денпасар на индонезийском острове Бали задержала российскую туристку по имени Луиза, сделавшую обнаженное фото на фоне священного... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:06
2023-04-13T16:06
туризм
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иммиграционная полиция города Денпасар на индонезийском острове Бали задержала российскую туристку по имени Луиза, сделавшую обнаженное фото на фоне священного эвкалипта в Табанане, сообщает местный портал Detik. Офицер иммиграционной полиции Икал Рифаи кратко подтвердил задержание, выступая перед журналистами в четверг. "Да, подтверждаю", — заявил Рифаи. Он отказался разглашать какие-либо подробности об инциденте, пообещав сделать это позже. Ранее в индонезийских СМИ появились кадры обнаженной туристки, сделанные на фоне на туристической достопримечательности, дерева Каю Путих на Бали. Это место священно для местных жителей и почитается ими. Секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая, признался, что ему незнакома скандальная фотография, и он не уверен, когда она была сделана. Виджая подчеркнул, что после аналогичного инцидента в 2022 году надзор за приезжими туристами или посетителями был ужесточен. Были установлены предупреждающие надписи с правилами, где разъясняется, что конкретно посетители могут и не могут делать в районе храма Бабакан и окружающих его эвкалиптов. По данным Detik, таблички были переведены и на английский, и на русский языки. Ранее глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно, их число достигло 14. В марте 2023 года губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.
https://ria.ru/20230410/indoneziya-1864225530.html
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Бали, Индонезия
На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева

Власти Бали задержали российскую туристку за обнаженное фото у священного дерева

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иммиграционная полиция города Денпасар на индонезийском острове Бали задержала российскую туристку по имени Луиза, сделавшую обнаженное фото на фоне священного эвкалипта в Табанане, сообщает местный портал Detik.
Офицер иммиграционной полиции Икал Рифаи кратко подтвердил задержание, выступая перед журналистами в четверг.
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"Да, подтверждаю", — заявил Рифаи. Он отказался разглашать какие-либо подробности об инциденте, пообещав сделать это позже.
Ранее в индонезийских СМИ появились кадры обнаженной туристки, сделанные на фоне на туристической достопримечательности, дерева Каю Путих на Бали. Это место священно для местных жителей и почитается ими.
Секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая, признался, что ему незнакома скандальная фотография, и он не уверен, когда она была сделана. Виджая подчеркнул, что после аналогичного инцидента в 2022 году надзор за приезжими туристами или посетителями был ужесточен. Были установлены предупреждающие надписи с правилами, где разъясняется, что конкретно посетители могут и не могут делать в районе храма Бабакан и окружающих его эвкалиптов.
По данным Detik, таблички были переведены и на английский, и на русский языки.
Ранее глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно, их число достигло 14.
В марте 2023 года губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.
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