https://ria.ru/20230413/bali-1865093153.html

На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева

На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева - РИА Новости, 13.04.2023

На Бали россиянку задержали за обнаженное фото у священного дерева

Иммиграционная полиция города Денпасар на индонезийском острове Бали задержала российскую туристку по имени Луиза, сделавшую обнаженное фото на фоне священного... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:06

2023-04-13T16:06

2023-04-13T16:06

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иммиграционная полиция города Денпасар на индонезийском острове Бали задержала российскую туристку по имени Луиза, сделавшую обнаженное фото на фоне священного эвкалипта в Табанане, сообщает местный портал Detik. Офицер иммиграционной полиции Икал Рифаи кратко подтвердил задержание, выступая перед журналистами в четверг. "Да, подтверждаю", — заявил Рифаи. Он отказался разглашать какие-либо подробности об инциденте, пообещав сделать это позже. Ранее в индонезийских СМИ появились кадры обнаженной туристки, сделанные на фоне на туристической достопримечательности, дерева Каю Путих на Бали. Это место священно для местных жителей и почитается ими. Секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая, признался, что ему незнакома скандальная фотография, и он не уверен, когда она была сделана. Виджая подчеркнул, что после аналогичного инцидента в 2022 году надзор за приезжими туристами или посетителями был ужесточен. Были установлены предупреждающие надписи с правилами, где разъясняется, что конкретно посетители могут и не могут делать в районе храма Бабакан и окружающих его эвкалиптов. По данным Detik, таблички были переведены и на английский, и на русский языки. Ранее глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с индонезийского острова Бали с января по март 2023 года включительно, их число достигло 14. В марте 2023 года губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.

https://ria.ru/20230410/indoneziya-1864225530.html

https://ria.ru/20230328/bali-1861288522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новости - туризм, россия, бали, индонезия