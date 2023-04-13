https://ria.ru/20230413/avtoprom-1865039715.html

Песков отказался комментировать проект Вольфа по спасению автопрома

Песков отказался комментировать проект Вольфа по спасению автопрома - РИА Новости, 13.04.2023

Песков отказался комментировать проект Вольфа по спасению автопрома

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:38

2023-04-13T13:38

2023-04-13T13:38

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

группа газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101374/30/1013743068_0:215:3396:2125_1920x0_80_0_0_924c584acf4de03bf028f32943d1f693.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф направил в Кремль проект по "спасению российского автопрома", заявил, что это служебная переписка. Ранее журнал Spiegel сообщил, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в РФ при поддержке российских властей. Издание отметило, что австрийский предприниматель в январе этого года направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для "спасения российского автопрома" стоимостью 60 миллиардов рублей. "Это относится к служебной переписке, мы это не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на эти предложения.

https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, группа газ