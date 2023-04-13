https://ria.ru/20230413/avtoprom-1865039715.html
Песков отказался комментировать проект Вольфа по спасению автопрома
Песков отказался комментировать проект Вольфа по спасению автопрома - РИА Новости, 13.04.2023
Песков отказался комментировать проект Вольфа по спасению автопрома
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:38
2023-04-13T13:38
2023-04-13T13:38
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
группа газ
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф направил в Кремль проект по "спасению российского автопрома", заявил, что это служебная переписка. Ранее журнал Spiegel сообщил, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в РФ при поддержке российских властей. Издание отметило, что австрийский предприниматель в январе этого года направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для "спасения российского автопрома" стоимостью 60 миллиардов рублей. "Это относится к служебной переписке, мы это не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на эти предложения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, группа газ
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Группа ГАЗ
Песков отказался комментировать проект Вольфа по спасению автопрома
Песков: письмо Вольфа с проектом по спасению автопрома относится к служебной переписке
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф направил в Кремль проект по "спасению российского автопрома", заявил, что это служебная переписка.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что бывший глава австрийского Magna Steyr и экс-председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в РФ при поддержке российских властей. Издание отметило, что австрийский предприниматель в январе этого года направил президенту РФ Владимиру Путину
письмо, в котором представил инвестиционный проект для "спасения российского автопрома" стоимостью 60 миллиардов рублей.
"Это относится к служебной переписке, мы это не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на эти предложения.
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