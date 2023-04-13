https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html

ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь - РИА Новости, 13.04.2023

ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Федеральная налоговая служба включила в перечень автомобилей, подпадающих под так называемый налог на роскошь, 449 моделей, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:52

2023-04-13T09:52

2023-04-13T12:33

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752681794_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_57e57362d38e1a35018f61cf4a26d6e0.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба включила в перечень автомобилей, подпадающих под так называемый налог на роскошь, 449 моделей, следует из сообщения на сайте ведомства.Среди них — 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенных не более десяти лет назад, и 174 модели дороже 15 миллионов, чей возраст не превышает 20 лет. В список попали такие бренды, как Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.Как и в прошлом году, в перечне значится только один российский бренд — Aurus. Но если раньше он был представлен только одной моделью Senat, то теперь к ней добавились еще четыре: Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored.Кроме того, под налог подпадают теперь пять моделей корейского бренда Genesis, пять — японского Lexus и две — американского Cadillac.В ведомстве напомнили, что транспортный налог для этих машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год.В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022-й. В прошлогодний перечень роскошных авто входили 345 моделей.

https://ria.ru/20220310/nalog-1777489362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, авто, россия