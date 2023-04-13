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ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь - РИА Новости, 13.04.2023
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09:52 13.04.2023 (обновлено: 12:33 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html
ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь - РИА Новости, 13.04.2023
ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Федеральная налоговая служба включила в перечень автомобилей, подпадающих под так называемый налог на роскошь, 449 моделей, следует из сообщения на сайте... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:52
2023-04-13T12:33
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба включила в перечень автомобилей, подпадающих под так называемый налог на роскошь, 449 моделей, следует из сообщения на сайте ведомства.Среди них — 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенных не более десяти лет назад, и 174 модели дороже 15 миллионов, чей возраст не превышает 20 лет. В список попали такие бренды, как Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.Как и в прошлом году, в перечне значится только один российский бренд — Aurus. Но если раньше он был представлен только одной моделью Senat, то теперь к ней добавились еще четыре: Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored.Кроме того, под налог подпадают теперь пять моделей корейского бренда Genesis, пять — японского Lexus и две — американского Cadillac.В ведомстве напомнили, что транспортный налог для этих машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год.В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022-й. В прошлогодний перечень роскошных авто входили 345 моделей.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, авто, россия
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика, Авто, Россия
ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагать налогом на роскошь

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках "ГУМ Янгтаймер Ралли"
Автомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках "ГУМ Янгтаймер Ралли". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба включила в перечень автомобилей, подпадающих под так называемый налог на роскошь, 449 моделей, следует из сообщения на сайте ведомства.
Среди них — 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенных не более десяти лет назад, и 174 модели дороже 15 миллионов, чей возраст не превышает 20 лет. В список попали такие бренды, как Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.
Как и в прошлом году, в перечне значится только один российский бренд — Aurus. Но если раньше он был представлен только одной моделью Senat, то теперь к ней добавились еще четыре: Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored.
Кроме того, под налог подпадают теперь пять моделей корейского бренда Genesis, пять — японского Lexus и две — американского Cadillac.
В ведомстве напомнили, что транспортный налог для этих машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год.
В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022-й. В прошлогодний перечень роскошных авто входили 345 моделей.
Налог на роскошь - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)ЭкономикаАвтоРоссия
 
 
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