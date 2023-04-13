ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
ФНС опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагать налогом на роскошь
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках "ГУМ Янгтаймер Ралли"
Автомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках "ГУМ Янгтаймер Ралли". Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральная налоговая служба включила в перечень автомобилей, подпадающих под так называемый налог на роскошь, 449 моделей, следует из сообщения на сайте ведомства.
Среди них — 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенных не более десяти лет назад, и 174 модели дороже 15 миллионов, чей возраст не превышает 20 лет. В список попали такие бренды, как Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.
Как и в прошлом году, в перечне значится только один российский бренд — Aurus. Но если раньше он был представлен только одной моделью Senat, то теперь к ней добавились еще четыре: Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored.
Кроме того, под налог подпадают теперь пять моделей корейского бренда Genesis, пять — японского Lexus и две — американского Cadillac.
В ведомстве напомнили, что транспортный налог для этих машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год.
В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022-й. В прошлогодний перечень роскошных авто входили 345 моделей.