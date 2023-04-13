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В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России - РИА Новости, 13.04.2023
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16:47 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/avstraliya-1865107528.html
В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России
В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России - РИА Новости, 13.04.2023
В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России
Австралийский казак, активист русского происхождения Семен Бойков начал вещание в поддержку России в ежедневной программе в эфире радиостанции TNTRadio,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:47
2023-04-13T16:47
в мире
россия
австралия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Австралийский казак, активист русского происхождения Семен Бойков начал вещание в поддержку России в ежедневной программе в эфире радиостанции TNTRadio, укрываясь при этом в здании генконсульства в Сиднее, сообщил он в четверг РИА Новости по телефону. В декабре 2022 года Бойков получил в российской дипмиссии убежище от преследований полиции, которая считает его "угрозой национальной безопасности" Австралии. "Я тут чувствую себя свободно, когда мой голос могут услышать", - сказал Бойков, канал которого недавно был удален в сети YouTube. Теперь он будет слышен в эфире онлайн-радио и может на родном для австралийцев языке разъяснять позицию в поддержку России и против военной помощи Украине. Как сообщил Бойков в эфире TNTRadio, на днях вокруг здания консульства замечено появление микроавтобуса с затемненными и занавешенными окнами, предположительно, принадлежащего австралийским спецслужбам. "Он выглядит подозрительно, потенциально - правительственная слежка, и припаркован перед российским консульством. В наше время очень просто с помощью электронных способов следить за кем-то, но для агентов, для австралийского разведывательного сообщества и полиции Австралии, штата Новый Южный Уэльс, чтобы понять, что думает австралийский казак, нужно просто настроиться на радиоволну и послушать, что мы должны сказать", - пошутил Бойков. Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, атаман казаков на "зеленом континенте" пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре. Находясь в генконсульстве РФ в Сиднее, он ожидает решения России о предоставлении ему российского гражданства. При этом он неоднократно становился организатором акций протестов австралийцев против военной помощи Украине.
https://ria.ru/20230324/avstraliya-1860283131.html
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в мире, россия, австралия, сидней
В мире, Россия, Австралия, Сидней
В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России

Активист Бойков в Австралии начал ежедневные выступления по радио в поддержку России

© Aussie CossackУчастники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео
© Aussie Cossack
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Австралийский казак, активист русского происхождения Семен Бойков начал вещание в поддержку России в ежедневной программе в эфире радиостанции TNTRadio, укрываясь при этом в здании генконсульства в Сиднее, сообщил он в четверг РИА Новости по телефону.
В декабре 2022 года Бойков получил в российской дипмиссии убежище от преследований полиции, которая считает его "угрозой национальной безопасности" Австралии.
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"Я тут чувствую себя свободно, когда мой голос могут услышать", - сказал Бойков, канал которого недавно был удален в сети YouTube. Теперь он будет слышен в эфире онлайн-радио и может на родном для австралийцев языке разъяснять позицию в поддержку России и против военной помощи Украине.
Как сообщил Бойков в эфире TNTRadio, на днях вокруг здания консульства замечено появление микроавтобуса с затемненными и занавешенными окнами, предположительно, принадлежащего австралийским спецслужбам.
"Он выглядит подозрительно, потенциально - правительственная слежка, и припаркован перед российским консульством. В наше время очень просто с помощью электронных способов следить за кем-то, но для агентов, для австралийского разведывательного сообщества и полиции Австралии, штата Новый Южный Уэльс, чтобы понять, что думает австралийский казак, нужно просто настроиться на радиоволну и послушать, что мы должны сказать", - пошутил Бойков.
Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, атаман казаков на "зеленом континенте" пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре. Находясь в генконсульстве РФ в Сиднее, он ожидает решения России о предоставлении ему российского гражданства. При этом он неоднократно становился организатором акций протестов австралийцев против военной помощи Украине.
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