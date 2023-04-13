В Австралии активист начал выступать по радио в поддержку России
Активист Бойков в Австралии начал ежедневные выступления по радио в поддержку России
Участники митинга в поддержку России в Аделаиде, Австралия. Кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Австралийский казак, активист русского происхождения Семен Бойков начал вещание в поддержку России в ежедневной программе в эфире радиостанции TNTRadio, укрываясь при этом в здании генконсульства в Сиднее, сообщил он в четверг РИА Новости по телефону.
В декабре 2022 года Бойков получил в российской дипмиссии убежище от преследований полиции, которая считает его "угрозой национальной безопасности" Австралии.
"Я тут чувствую себя свободно, когда мой голос могут услышать", - сказал Бойков, канал которого недавно был удален в сети YouTube. Теперь он будет слышен в эфире онлайн-радио и может на родном для австралийцев языке разъяснять позицию в поддержку России и против военной помощи Украине.
Как сообщил Бойков в эфире TNTRadio, на днях вокруг здания консульства замечено появление микроавтобуса с затемненными и занавешенными окнами, предположительно, принадлежащего австралийским спецслужбам.
"Он выглядит подозрительно, потенциально - правительственная слежка, и припаркован перед российским консульством. В наше время очень просто с помощью электронных способов следить за кем-то, но для агентов, для австралийского разведывательного сообщества и полиции Австралии, штата Новый Южный Уэльс, чтобы понять, что думает австралийский казак, нужно просто настроиться на радиоволну и послушать, что мы должны сказать", - пошутил Бойков.
Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, атаман казаков на "зеленом континенте" пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре. Находясь в генконсульстве РФ в Сиднее, он ожидает решения России о предоставлении ему российского гражданства. При этом он неоднократно становился организатором акций протестов австралийцев против военной помощи Украине.