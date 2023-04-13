https://ria.ru/20230413/auktsion-1865050220.html
Эксперт: новая приватизация не должна стать повторением залоговых аукционов
Эксперт: новая приватизация не должна стать повторением залоговых аукционов - РИА Новости, 13.04.2023
Эксперт: новая приватизация не должна стать повторением залоговых аукционов
Приватизация, которую предлагается возобновить в отношении крупных российских госкорпораций, не повторит залоговые аукционы 1995 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:12
2023-04-13T14:12
2023-04-13T14:44
втб
андрей костин (банкир)
экономика
россия
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Приватизация, которую предлагается возобновить в отношении крупных российских госкорпораций, не повторит залоговые аукционы 1995 года, заявил РИА Новости управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.Ранее глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту идею весьма интересной точкой зрения."В 90-е процесс приватизации был не очень контролируемым и централизованным. Предприятия выкупались без проверок и составления совместных бизнес-планов развития, в результате чего часть приватизированных объектов просто закрыли. Сейчас этот процесс должен реализовываться по более цивилизованному и продуманному сценарию", - сказал Беликов.По словам эксперта, новая приватизация не подразумевает перехода в частные руки госкорпораций-гигантов. Речь, скорее, идет об их дочерних предприятиях.Эксперт также указал на то, что результативность приватизации может быть ограничена большой долей квазигосударственных структур среди держателей капитала, который формально могут посчитать частным.Контроль над этой ситуацией, по словам эксперта, осложнен, пока сохраняется сильное внешнее давление и, соответственно, противодействие ему в форме ограничений на раскрытие информации, включая конечных бенефициаров и источники происхождения капитала."Несмотря на внушительные суммы на банковских счетах частных предприятий и населения, на деле может оказаться, что значительный объем этих ресурсов должен и дальше оставаться в банках, потому что из этих средств и платятся обязательства по кредитам, выпущенным облигациям", - отметил Беликов.
https://ria.ru/20230406/investprognoz-1863517704.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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втб, андрей костин (банкир), экономика, россия
ВТБ, Андрей Костин (банкир), Экономика, Россия
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Приватизация, которую предлагается возобновить в отношении крупных российских госкорпораций, не повторит залоговые аукционы 1995 года, заявил РИА Новости управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин
для финансирования приоритетных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России
, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал эту идею весьма интересной точкой зрения.
"В 90-е процесс приватизации был не очень контролируемым и централизованным. Предприятия выкупались без проверок и составления совместных бизнес-планов развития, в результате чего часть приватизированных объектов просто закрыли. Сейчас этот процесс должен реализовываться по более цивилизованному и продуманному сценарию", - сказал Беликов.
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По словам эксперта, новая приватизация не подразумевает перехода в частные руки госкорпораций-гигантов. Речь, скорее, идет об их дочерних предприятиях.
«
"Таких структур достаточно много. Может быть, идея состоит в том, что какую-то часть из этих предприятий можно приватизировать для того, чтобы повысить эффективность управления. Потому что чем больше холдинг, тем сложнее эффективно управлять каждой из входящих в его состав структур", - отметил Беликов.
Эксперт также указал на то, что результативность приватизации может быть ограничена большой долей квазигосударственных структур среди держателей капитала, который формально могут посчитать частным.
«
"Частный бизнес того масштаба, который может обеспечить возможность весомого участия в приватизации госкорпораций, зачастую сильно зависит от государства. В первую очередь, на уровне госзаказов. Это привело к тому, что грань между государственным и частным капиталом размылась. В итоге будет непросто отличить реальную приватизацию от перераспределения денег между разными государственными и окологосударственными структурами", - подчеркнул Беликов.
Контроль над этой ситуацией, по словам эксперта, осложнен, пока сохраняется сильное внешнее давление и, соответственно, противодействие ему в форме ограничений на раскрытие информации, включая конечных бенефициаров и источники происхождения капитала.
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"Несмотря на внушительные суммы на банковских счетах частных предприятий и населения, на деле может оказаться, что значительный объем этих ресурсов должен и дальше оставаться в банках, потому что из этих средств и платятся обязательства по кредитам, выпущенным облигациям", - отметил Беликов.