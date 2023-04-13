https://ria.ru/20230413/auktsion-1865050220.html

Эксперт: новая приватизация не должна стать повторением залоговых аукционов

Эксперт: новая приватизация не должна стать повторением залоговых аукционов - РИА Новости, 13.04.2023

Эксперт: новая приватизация не должна стать повторением залоговых аукционов

Приватизация, которую предлагается возобновить в отношении крупных российских госкорпораций, не повторит залоговые аукционы 1995 года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:12

2023-04-13T14:12

2023-04-13T14:44

втб

андрей костин (банкир)

экономика

россия

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Приватизация, которую предлагается возобновить в отношении крупных российских госкорпораций, не повторит залоговые аукционы 1995 года, заявил РИА Новости управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.Ранее глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту идею весьма интересной точкой зрения."В 90-е процесс приватизации был не очень контролируемым и централизованным. Предприятия выкупались без проверок и составления совместных бизнес-планов развития, в результате чего часть приватизированных объектов просто закрыли. Сейчас этот процесс должен реализовываться по более цивилизованному и продуманному сценарию", - сказал Беликов.По словам эксперта, новая приватизация не подразумевает перехода в частные руки госкорпораций-гигантов. Речь, скорее, идет об их дочерних предприятиях.Эксперт также указал на то, что результативность приватизации может быть ограничена большой долей квазигосударственных структур среди держателей капитала, который формально могут посчитать частным.Контроль над этой ситуацией, по словам эксперта, осложнен, пока сохраняется сильное внешнее давление и, соответственно, противодействие ему в форме ограничений на раскрытие информации, включая конечных бенефициаров и источники происхождения капитала."Несмотря на внушительные суммы на банковских счетах частных предприятий и населения, на деле может оказаться, что значительный объем этих ресурсов должен и дальше оставаться в банках, потому что из этих средств и платятся обязательства по кредитам, выпущенным облигациям", - отметил Беликов.

https://ria.ru/20230406/investprognoz-1863517704.html

https://ria.ru/20230411/vtb-1864524339.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, андрей костин (банкир), экономика, россия