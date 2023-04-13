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Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США - РИА Новости, 13.04.2023
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21:56 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/arest-1865186667.html
Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США
Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США - РИА Новости, 13.04.2023
Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:56
2023-04-13T23:46
в мире
сша
министерство обороны сша
фбр
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона."Сегодня министерство юстиции задержало Джека Дугласа Тейшейру в связи с расследованием...о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Тейшейра является служащим ВВС Национальной гвардии США", - сказал Гарланд в ходе неанонсированного специального выступления для журналистов.Как добавил чиновник, подозреваемый был взял под стражу агентами ФБР, его задержание прошло без каких-либо происшествий. "Он впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс", - проинформировал Гарланд.
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в мире, сша, министерство обороны сша, фбр, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, ФБР, Утечка материалов Пентагона
Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США

Глава Минюста США Гарланд подтвердил арест подозреваемого в утечке документов Пентагона

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции США
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона.
"Сегодня министерство юстиции задержало Джека Дугласа Тейшейру в связи с расследованием...о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Тейшейра является служащим ВВС Национальной гвардии США", - сказал Гарланд в ходе неанонсированного специального выступления для журналистов.
Как добавил чиновник, подозреваемый был взял под стражу агентами ФБР, его задержание прошло без каких-либо происшествий. "Он впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс", - проинформировал Гарланд.
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАФБРУтечка материалов Пентагона
 
 
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