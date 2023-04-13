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Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США

Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США - РИА Новости, 13.04.2023

Генпрокурор подтвердил задержание военного ВВС Нацгвардии США

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:56

2023-04-13T21:56

2023-04-13T23:46

в мире

сша

министерство обороны сша

фбр

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона."Сегодня министерство юстиции задержало Джека Дугласа Тейшейру в связи с расследованием...о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Тейшейра является служащим ВВС Национальной гвардии США", - сказал Гарланд в ходе неанонсированного специального выступления для журналистов.Как добавил чиновник, подозреваемый был взял под стражу агентами ФБР, его задержание прошло без каких-либо происшествий. "Он впервые предстанет перед окружным судом округа Массачусетс", - проинформировал Гарланд.

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в мире, сша, министерство обороны сша, фбр, утечка материалов пентагона