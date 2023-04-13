https://ria.ru/20230413/arest-1865184328.html

Подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону полицейских арестовали

Подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону полицейских арестовали - РИА Новости, 13.04.2023

Подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону полицейских арестовали

Ессентукский городской суд санкционировал арест полицейских и жителей Ростовской области, которые, по версии следствия, с 2015 года собирали взятки с... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:26

2023-04-13T21:26

2023-04-13T21:26

происшествия

россия

ростов-на-дону

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Ессентукский городской суд санкционировал арест полицейских и жителей Ростовской области, которые, по версии следствия, с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщается в официальном Telegram-канале судов Ставропольского края. "В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок 2 месяца. В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Как сообщал СК РФ, с июля 2015 года в Ростове орудовала преступная группировка, руководил которой экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по региону Дмитрий Рыбалко. В ее состав входили местные жители, а также сотрудники главка МВД. Банда собирала ежемесячно "дань" - от 3 до 50 тысяч рублей - с предпринимателей-нарушителей за непривлечение их к административной ответственности. Всего участники преступного сообщества получили взятки на общую сумму не менее 25 миллионов рублей, считает следствие. Уголовное дело было возбуждено по статьям об организации и участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере.

https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802249549.html

россия

ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)