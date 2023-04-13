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Подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону полицейских арестовали
Подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону полицейских арестовали - РИА Новости, 13.04.2023
Подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону полицейских арестовали
Ессентукский городской суд санкционировал арест полицейских и жителей Ростовской области, которые, по версии следствия, с 2015 года собирали взятки с... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:26
2023-04-13T21:26
2023-04-13T21:26
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Ессентукский городской суд санкционировал арест полицейских и жителей Ростовской области, которые, по версии следствия, с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщается в официальном Telegram-канале судов Ставропольского края. "В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок 2 месяца. В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Как сообщал СК РФ, с июля 2015 года в Ростове орудовала преступная группировка, руководил которой экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по региону Дмитрий Рыбалко. В ее состав входили местные жители, а также сотрудники главка МВД. Банда собирала ежемесячно "дань" - от 3 до 50 тысяч рублей - с предпринимателей-нарушителей за непривлечение их к административной ответственности. Всего участники преступного сообщества получили взятки на общую сумму не менее 25 миллионов рублей, считает следствие. Уголовное дело было возбуждено по статьям об организации и участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере.
https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802249549.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону полицейских арестовали
Суд арестовал банду полицейских, подозреваемых в вымогательствах в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости.
Ессентукский городской суд санкционировал арест полицейских и жителей Ростовской области, которые, по версии следствия, с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, сообщается в официальном Telegram-канале
судов Ставропольского края.
"В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок 2 месяца. В отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Как сообщал СК РФ, с июля 2015 года в Ростове орудовала преступная группировка, руководил которой экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по региону Дмитрий Рыбалко. В ее состав входили местные жители, а также сотрудники главка МВД.
Банда собирала ежемесячно "дань" - от 3 до 50 тысяч рублей - с предпринимателей-нарушителей за непривлечение их к административной ответственности. Всего участники преступного сообщества получили взятки на общую сумму не менее 25 миллионов рублей, считает следствие.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об организации и участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере.
Жителя Кабардино-Балкарии ждет суд за похищение бизнесмена и вымогательство