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ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
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21:22 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/arest-1865183551.html
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведомства. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:22
2023-04-13T23:46
министерство обороны сша
фбр
сша
москва
в мире
сергей рябков
пентагон
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведомства."ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс", — говорится в релизе.Как писала газета The Washington Post, подозреваемый по делу — 21-летний Джек Тейшейра, который служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.Молодой человек, по информации The New York Times, управлял игровым чатом под названием Thug Shaker, в котором появились документы американского военного ведомства. В нем находились около 20-30 человек. Пока неизвестно, мог ли военный сам иметь доступ к секретным данным.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
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министерство обороны сша, фбр, сша, москва, в мире, сергей рябков, пентагон, нато, россия, массачусетс, утечка материалов пентагона
Министерство обороны США, ФБР, США, Москва, В мире, Сергей Рябков, Пентагон, НАТО, Россия, Массачусетс, Утечка материалов Пентагона
ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ

Fox News: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции в США
Сотрудники ФБР и полиции в США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведомства.
"ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс", — говорится в релизе.
Как писала газета The Washington Post, подозреваемый по делу — 21-летний Джек Тейшейра, который служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.
Молодой человек, по информации The New York Times, управлял игровым чатом под названием Thug Shaker, в котором появились документы американского военного ведомства. В нем находились около 20-30 человек. Пока неизвестно, мог ли военный сам иметь доступ к секретным данным.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Пентагон назвал утечку данных преднамеренной
Вчера, 21:17
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона
12 апреля, 10:09
 
Министерство обороны СШАФБРСШАМоскваВ миреСергей РябковПентагонНАТОРоссияМассачусетсУтечка материалов Пентагона
 
 
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