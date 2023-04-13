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ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ

ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона, пишут СМИ

Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведомства. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:22

2023-04-13T21:22

2023-04-13T23:46

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление ведомства."ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс", — говорится в релизе.Как писала газета The Washington Post, подозреваемый по делу — 21-летний Джек Тейшейра, который служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.Молодой человек, по информации The New York Times, управлял игровым чатом под названием Thug Shaker, в котором появились документы американского военного ведомства. В нем находились около 20-30 человек. Пока неизвестно, мог ли военный сам иметь доступ к секретным данным.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

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