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В Брянске арестовали фигурантов дела о сбыте незарегистрированных лекарств
В Брянске арестовали фигурантов дела о сбыте незарегистрированных лекарств - РИА Новости, 13.04.2023
В Брянске арестовали фигурантов дела о сбыте незарегистрированных лекарств
Суд в Брянске арестовал восьмерых фигурантов уголовного дела о покушении на сбыт незарегистрированных лекарственных средств, сообщает СУСК РФ по региону в своем РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:12
2023-04-13T20:12
2023-04-13T20:12
происшествия
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БРЯНСК, 13 апр - РИА Новости. Суд в Брянске арестовал восьмерых фигурантов уголовного дела о покушении на сбыт незарегистрированных лекарственных средств, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. "В Брянске фигуранты уголовного дела о покушении на сбыт незарегистрированных лекарственных средств заключены под стражу",- говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что восемь жителей Московской и Брянской областей были задержаны по подозрению в покушении на сбыт незарегистрированных лекарств. По версии следствия, подозреваемые организовали оптовые поставки в РФ препаратов, не прошедших государственную регистрацию и не включенных в государственный реестр лекарственных средств. Предварительно установлено, что участники ввозили дорогостоящие лекарственные препараты, в том числе используемые для лечения онкологических заболеваний, из стран Евросоюза через Украину. Они принимали заказы через телеграм-каналы и интернет-сайты, транспортировали препараты через российскую границу и доставляли конечным покупателям на всей территории РФ. Доставка велась с помощью почтовых сервисов либо посредством курьеров. Ежемесячный доход группы превышал 100 миллионов рублей.
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происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
В Брянске арестовали фигурантов дела о сбыте незарегистрированных лекарств
Суд в Брянске арестовал восьмерых фигурантов дела о сбыте незарегистрированных лекарств