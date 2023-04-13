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В Челябинске арестовали шестого фигуранта дела об убийстве подростка - РИА Новости, 13.04.2023
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17:45 13.04.2023 (обновлено: 18:14 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/arest-1865125976.html
В Челябинске арестовали шестого фигуранта дела об убийстве подростка
В Челябинске арестовали шестого фигуранта дела об убийстве подростка - РИА Новости, 13.04.2023
В Челябинске арестовали шестого фигуранта дела об убийстве подростка
Суд арестовал на 2 месяца шестого обвиняемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:45
2023-04-13T18:14
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца шестого обвиняемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. Ранее оперативными сотрудниками ГУМВД России по области были задержаны четверо причастных к преступлению, которые избили потерпевшего, а один из них нанес ему удар ножом. Задержанным предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), они арестованы. В четверг следствие сообщило о задержании еще двух человек по делу. Прокуратура уточняла, что один из задержанных был арестован судом до 11 июня 2023 года. "Прокуратура области поддержала ходатайство следственного органа СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 19-летнему гражданину РФ… Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 12 июня 2023 года", - говорится в сообщении. Он обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), кроме того, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), уточняется в сообщении. Прокуратура пояснила, что шестой обвиняемый с группой лиц по предварительному сговору, вооружившись неустановленными предметами, используя их в качестве оружия, нарушали общественный порядок и, используя малозначительный повод, устроили массовую драку, избив 17-летнего подростка. Кроме того, соучастники похитили у одного из участников конфликта сотовый телефон. Ранее сообщалось, что первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. По данным МВД, один фигурант дела работает в России на основе патента, другой имеет разрешение на временное проживание. Кроме того, еще двое обвиняемых – несовершеннолетние, живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющими патент на трудовую деятельность.
https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1865020168.html
https://ria.ru/20230407/strelba-1863648616.html
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россия, челябинск, челябинская область, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Челябинск, Челябинская область, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинске арестовали шестого фигуранта дела об убийстве подростка

В Челябинске суд арестовал шестого обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца шестого обвиняемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало СУСК, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. Ранее оперативными сотрудниками ГУМВД России по области были задержаны четверо причастных к преступлению, которые избили потерпевшего, а один из них нанес ему удар ножом. Задержанным предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), они арестованы.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Челябинске задержали еще двух подозреваемых в убийстве подростка
Вчера, 12:37
В четверг следствие сообщило о задержании еще двух человек по делу. Прокуратура уточняла, что один из задержанных был арестован судом до 11 июня 2023 года.
"Прокуратура области поддержала ходатайство следственного органа СУСК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 19-летнему гражданину РФ… Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 12 июня 2023 года", - говорится в сообщении. Он обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), кроме того, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), уточняется в сообщении.
Прокуратура пояснила, что шестой обвиняемый с группой лиц по предварительному сговору, вооружившись неустановленными предметами, используя их в качестве оружия, нарушали общественный порядок и, используя малозначительный повод, устроили массовую драку, избив 17-летнего подростка. Кроме того, соучастники похитили у одного из участников конфликта сотовый телефон.
Ранее сообщалось, что первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. По данным МВД, один фигурант дела работает в России на основе патента, другой имеет разрешение на временное проживание. Кроме того, еще двое обвиняемых – несовершеннолетние, живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющими патент на трудовую деятельность.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Стрелявшим по окнам жилого дома в Челябинске оказался подросток
7 апреля, 08:18
 
РоссияЧелябинскЧелябинская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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