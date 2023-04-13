https://ria.ru/20230413/arest-1865077534.html

Суд в Москве арестовал замначальника налоговой инспекции за взятки

Суд в Москве арестовал замначальника налоговой инспекции за взятки - РИА Новости, 13.04.2023

Суд в Москве арестовал замначальника налоговой инспекции за взятки

Суд в Москве взял под стражу на два месяца замначальника одной из столичных налоговых инспекций Елену Ишханову, обвиняемую в получении взяток более чем на 1,8... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:27

2023-04-13T15:27

2023-04-13T15:28

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Суд в Москве взял под стражу на два месяца замначальника одной из столичных налоговых инспекций Елену Ишханову, обвиняемую в получении взяток более чем на 1,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба московской прокуратуры. "С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении заместителя начальника ИФНС №15 по городу Москве Елены Ишхановой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июня", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемая и ее защитник в судебном заседании возражали против ареста. Ишхановой предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее в СК РФ сообщили, что Ишханова с сентября 2016 по октябрь 2018 года, занимая в то время должность начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС №15, систематически получала от коммерсанта деньги за незаконное бездействие – всего свыше 1,8 миллиона рублей. В прокуратуре добавили, что о противоправных действиях Ишхановой предприниматель сообщил в рамках выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с Басманным межрайонным прокурором.

https://ria.ru/20230413/flag-1864965060.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)