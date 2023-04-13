Рейтинг@Mail.ru
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:18 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/antalya-1865096820.html
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов - РИА Новости, 13.04.2023
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов
Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:18
2023-04-13T16:18
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
туризм
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804701466_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_13936edd4c9f1f4e907da0486033f12a.jpg
СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости. Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил РИА Новости мэр города Мухиттин Бёджек. "В рекордном 2019 году Анталью посетили более 15,6 миллиона туристов. В этом году мы, надеюсь, поставим новый рекорд", – заявил Бёджек на полях туристической выставки EMITT. Администрация губернатора Антальи ранее сообщила, что за первые три месяца текущего года аэропорты провинции приняли почти 800 тысяч иностранцев, при этом в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли чуть меньше 600 тысяч иностранных туристов. В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России, ФРГ и Великобритании. За первые три месяца текущего года Анталья приняла более 213 тысяч туристов из РФ, сообщила ранее администрация губернатора провинции.
https://ria.ru/20230413/turtsiya-1865038671.html
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804701466_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_cef137dbe31b08b7045dc63b03d037e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, анталья (провинция), туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов

Мэр Антальи ожидает, что по итогам года город посетит рекордное число туристов

© РИА Новости / Александр АндреевАэропорт Анталья
Аэропорт Анталья - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости. Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил РИА Новости мэр города Мухиттин Бёджек.
"В рекордном 2019 году Анталью посетили более 15,6 миллиона туристов. В этом году мы, надеюсь, поставим новый рекорд", – заявил Бёджек на полях туристической выставки EMITT.
Администрация губернатора Антальи ранее сообщила, что за первые три месяца текущего года аэропорты провинции приняли почти 800 тысяч иностранцев, при этом в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли чуть меньше 600 тысяч иностранных туристов.
В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России, ФРГ и Великобритании. За первые три месяца текущего года Анталья приняла более 213 тысяч туристов из РФ, сообщила ранее администрация губернатора провинции.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Эксперт рассказал, сколько россиян не поедут в Турцию из-за роста цен
Вчера, 14:06
 
ТуризмНовости - ТуризмАнталья (провинция)Туризмкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала