https://ria.ru/20230413/antalya-1865096820.html
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов - РИА Новости, 13.04.2023
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов
Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:18
2023-04-13T16:18
2023-04-13T16:18
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СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости. Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил РИА Новости мэр города Мухиттин Бёджек. "В рекордном 2019 году Анталью посетили более 15,6 миллиона туристов. В этом году мы, надеюсь, поставим новый рекорд", – заявил Бёджек на полях туристической выставки EMITT. Администрация губернатора Антальи ранее сообщила, что за первые три месяца текущего года аэропорты провинции приняли почти 800 тысяч иностранцев, при этом в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли чуть меньше 600 тысяч иностранных туристов. В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России, ФРГ и Великобритании. За первые три месяца текущего года Анталья приняла более 213 тысяч туристов из РФ, сообщила ранее администрация губернатора провинции.
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новости - туризм, анталья (провинция), туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов
Мэр Антальи ожидает, что по итогам года город посетит рекордное число туристов
СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости. Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил РИА Новости мэр города Мухиттин Бёджек.
"В рекордном 2019 году Анталью посетили более 15,6 миллиона туристов. В этом году мы, надеюсь, поставим новый рекорд", – заявил Бёджек на полях туристической выставки EMITT.
Администрация губернатора Антальи ранее сообщила, что за первые три месяца текущего года аэропорты провинции приняли почти 800 тысяч иностранцев, при этом в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли чуть меньше 600 тысяч иностранных туристов.
В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России
, ФРГ
и Великобритании
. За первые три месяца текущего года Анталья приняла более 213 тысяч туристов из РФ, сообщила ранее администрация губернатора провинции.
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