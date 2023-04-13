https://ria.ru/20230413/antalya-1865096820.html

Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов

Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов - РИА Новости, 13.04.2023

Власти турецкой Антальи заявили, что ждут рекордное число туристов

Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:18

2023-04-13T16:18

2023-04-13T16:18

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СТАМБУЛ, 13 апр – РИА Новости. Власти Антальи рассчитывают побить рекорд 2019 года по числу туристов и принять более 16 миллионов гостей, причем из них более трех миллионов – россиян, заявил РИА Новости мэр города Мухиттин Бёджек. "В рекордном 2019 году Анталью посетили более 15,6 миллиона туристов. В этом году мы, надеюсь, поставим новый рекорд", – заявил Бёджек на полях туристической выставки EMITT. Администрация губернатора Антальи ранее сообщила, что за первые три месяца текущего года аэропорты провинции приняли почти 800 тысяч иностранцев, при этом в рекордном 2019 году за первые три месяца аэропорты Антальи приняли чуть меньше 600 тысяч иностранных туристов. В январе-марте наибольшее число туристов в Анталью прибыло из России, ФРГ и Великобритании. За первые три месяца текущего года Анталья приняла более 213 тысяч туристов из РФ, сообщила ранее администрация губернатора провинции.

https://ria.ru/20230413/turtsiya-1865038671.html

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новости - туризм, анталья (провинция), туризм, куда можно лететь, отдых на море