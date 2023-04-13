https://ria.ru/20230413/altay-1864964065.html

На Алтае число госпитализированных после ЧП в школе детей выросло до восьми

На Алтае число госпитализированных после ЧП в школе детей выросло до восьми - РИА Новости, 13.04.2023

На Алтае число госпитализированных после ЧП в школе детей выросло до восьми

Число госпитализированных детей после распыления баллончика в школе на Алтае выросло до восьми, пострадали более 40 учеников, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:30

2023-04-13T09:30

2023-04-13T09:52

происшествия

бийский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Число госпитализированных детей после распыления баллончика в школе на Алтае выросло до восьми, пострадали более 40 учеников, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее помощник прокурора региона Мария Антошкина сообщила РИА Новости, что в селе Первомайское Бийского района ребёнок распылил в школе газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей. Источник агентства в силовых структурах отмечал, что пятерых детей, у которых есть хронические заболевания, решили оставить под наблюдением врачей. "Госпитализировано 8 учеников школы, где распылили газовый баллончик, пострадавших - более 40 уже", - сказал собеседник. Пресс-служба минздрава региона привела РИА Новости другие цифры. "В результате распыления газового баллончика с перцем в школе Бийского района за медпомощью обратились 32 ребенка, 11-12 лет. Из них 5 детей госпитализируются в Детскую городскую больницу, все - средней степени тяжести. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве. По данным источника, распыливший баллончик мальчик - 2010 года рождения, из многодетной семьи. И семья, и ребёнок характеризуются положительно. Проверки начали полиция и следователи регионального управления СК РФ. В СУСК отмечают, что в рамках проверки "предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников образовательного учреждения, допустивших нарушение прав детей".

https://ria.ru/20230406/ballonchik-1863424575.html

https://ria.ru/20230323/perets-1859977917.html

бийский район

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происшествия, бийский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край