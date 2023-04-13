https://ria.ru/20230413/altay-1864964065.html
На Алтае число госпитализированных после ЧП в школе детей выросло до восьми
На Алтае число госпитализированных после ЧП в школе детей выросло до восьми - РИА Новости, 13.04.2023
На Алтае число госпитализированных после ЧП в школе детей выросло до восьми
Число госпитализированных детей после распыления баллончика в школе на Алтае выросло до восьми, пострадали более 40 учеников, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:30
2023-04-13T09:30
2023-04-13T09:52
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Число госпитализированных детей после распыления баллончика в школе на Алтае выросло до восьми, пострадали более 40 учеников, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее помощник прокурора региона Мария Антошкина сообщила РИА Новости, что в селе Первомайское Бийского района ребёнок распылил в школе газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей. Источник агентства в силовых структурах отмечал, что пятерых детей, у которых есть хронические заболевания, решили оставить под наблюдением врачей. "Госпитализировано 8 учеников школы, где распылили газовый баллончик, пострадавших - более 40 уже", - сказал собеседник. Пресс-служба минздрава региона привела РИА Новости другие цифры. "В результате распыления газового баллончика с перцем в школе Бийского района за медпомощью обратились 32 ребенка, 11-12 лет. Из них 5 детей госпитализируются в Детскую городскую больницу, все - средней степени тяжести. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве. По данным источника, распыливший баллончик мальчик - 2010 года рождения, из многодетной семьи. И семья, и ребёнок характеризуются положительно. Проверки начали полиция и следователи регионального управления СК РФ. В СУСК отмечают, что в рамках проверки "предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников образовательного учреждения, допустивших нарушение прав детей".
https://ria.ru/20230406/ballonchik-1863424575.html
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происшествия, бийский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край
Происшествия, Бийский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Алтайский край
На Алтае число госпитализированных после ЧП в школе детей выросло до восьми
После распыления баллончика в школе на Алтае госпитализировали восемь детей
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Число госпитализированных детей после распыления баллончика в школе на Алтае выросло до восьми, пострадали более 40 учеников, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее помощник прокурора региона Мария Антошкина сообщила РИА Новости, что в селе Первомайское Бийского района
ребёнок распылил в школе газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей. Источник агентства в силовых структурах отмечал, что пятерых детей, у которых есть хронические заболевания, решили оставить под наблюдением врачей.
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"Госпитализировано 8 учеников школы, где распылили газовый баллончик, пострадавших - более 40 уже", - сказал собеседник.
Пресс-служба минздрава региона привела РИА Новости другие цифры. "В результате распыления газового баллончика с перцем в школе Бийского района за медпомощью обратились 32 ребенка, 11-12 лет. Из них 5 детей госпитализируются в Детскую городскую больницу, все - средней степени тяжести. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.
По данным источника, распыливший баллончик мальчик - 2010 года рождения, из многодетной семьи. И семья, и ребёнок характеризуются положительно.
Проверки начали полиция и следователи регионального управления СК РФ
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"По предварительной информации, баллончик в учебное заведение принес подросток 2010 года рождения. Со слов мальчика, его он нашел накануне, он находился в ранце и распылился случайно. По данному факту полицейские проводят проверку", - рассказали журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.
В СУСК отмечают, что в рамках проверки "предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников образовательного учреждения, допустивших нарушение прав детей".
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