https://ria.ru/20230413/altay-1864959688.html

В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников

В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников - РИА Новости, 13.04.2023

В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников

Пятеро детей госпитализированы в результате распыления газового баллончика в школе в Алтайском крае, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:54

2023-04-13T08:54

2023-04-13T08:57

происшествия

бийский район

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Пятеро детей госпитализированы в результате распыления газового баллончика в школе в Алтайском крае, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее помощник прокурора края Мария Антошкина сообщила РИА Новости, что ребенок распылил в школе газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей. Это произошло в селе Первомайское Бийского района. Прокуратура начала проверку. По его данным, мальчик, распыливший баллончик, 2010 года рождения, он из многодетной семьи. И семья, и ребенок характеризуются положительно.

https://ria.ru/20230413/altay-1864957736.html

бийский район

алтайский край

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2023

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происшествия, бийский район, алтайский край