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В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников - РИА Новости, 13.04.2023
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08:54 13.04.2023 (обновлено: 08:57 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/altay-1864959688.html
В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников
В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников - РИА Новости, 13.04.2023
В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников
Пятеро детей госпитализированы в результате распыления газового баллончика в школе в Алтайском крае, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:54
2023-04-13T08:57
происшествия
бийский район
алтайский край
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Пятеро детей госпитализированы в результате распыления газового баллончика в школе в Алтайском крае, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Ранее помощник прокурора края Мария Антошкина сообщила РИА Новости, что ребенок распылил в школе газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей. Это произошло в селе Первомайское Бийского района. Прокуратура начала проверку. По его данным, мальчик, распыливший баллончик, 2010 года рождения, он из многодетной семьи. И семья, и ребенок характеризуются положительно.
https://ria.ru/20230413/altay-1864957736.html
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происшествия, бийский район, алтайский край
Происшествия, Бийский район, Алтайский край
В Алтайском крае госпитализировали пятерых школьников

Пять детей госпитализированы в результате распыления газового баллончика в школе на Алтае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Пятеро детей госпитализированы в результате распыления газового баллончика в школе в Алтайском крае, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее помощник прокурора края Мария Антошкина сообщила РИА Новости, что ребенок распылил в школе газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей. Это произошло в селе Первомайское Бийского района. Прокуратура начала проверку.
«
"Пятеро детей, надышавшихся газом из распыленного баллончика, госпитализированы. Их состояние удовлетворительное, однако у этих детей есть хронические заболевания, поэтому их решили поместить под наблюдение", - отметил источник.
По его данным, мальчик, распыливший баллончик, 2010 года рождения, он из многодетной семьи. И семья, и ребенок характеризуются положительно.
Газовый баллончик - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик
Вчера, 08:31
 
ПроисшествияБийский районАлтайский край
 
 
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