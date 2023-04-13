https://ria.ru/20230413/altay-1864957736.html

В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик

В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик - РИА Новости, 13.04.2023

В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик

Ребенок распылил в школе в Алтайском крае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:31

2023-04-13T08:31

2023-04-13T08:31

происшествия

бийский район

алтайский край

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Ребенок распылил в школе в Алтайском крае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что баллончик распылил мальчик 2010 года рождения. Якобы, он давно носил его в сумке. Что послужило причиной распыления - пока выясняется. Также уточняется, насколько серьезно пострадали дети. "На месте происшествия выехала и.о. прокурора Бийского района Татьяна Пасько. Также прокуратурой контролируется ход процессуальной проверки", - рассказала Антошкина.

https://ria.ru/20230406/napadenie-1863472283.html

бийский район

алтайский край

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2023

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происшествия, бийский район, алтайский край