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В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик - РИА Новости, 13.04.2023
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08:31 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/altay-1864957736.html
В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик
В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик - РИА Новости, 13.04.2023
В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик
Ребенок распылил в школе в Алтайском крае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:31
2023-04-13T08:31
происшествия
бийский район
алтайский край
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Ребенок распылил в школе в Алтайском крае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что баллончик распылил мальчик 2010 года рождения. Якобы, он давно носил его в сумке. Что послужило причиной распыления - пока выясняется. Также уточняется, насколько серьезно пострадали дети. "На месте происшествия выехала и.о. прокурора Бийского района Татьяна Пасько. Также прокуратурой контролируется ход процессуальной проверки", - рассказала Антошкина.
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происшествия, бийский район, алтайский край
Происшествия, Бийский район, Алтайский край
В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик

Мальчик распылил в школе на Алтае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь медиков

© Fotolia / aidaricciГазовый баллончик
Газовый баллончик - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Fotolia / aidaricci
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Ребенок распылил в школе в Алтайском крае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«
"В социальных сетях и СМИ появилась информация, что в селе Первомайское Бийского района Алтайского края медицинская помощь понадобилась ученикам местной школы - в связи с распылением одним из них газового баллончика. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о нарушении прав детей в образовательном учреждении, дать оценку произошедшему и работе органов системы профилактики, принять весь комплекс мер прокурорского реагирования", - отметила Антошкина.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что баллончик распылил мальчик 2010 года рождения. Якобы, он давно носил его в сумке. Что послужило причиной распыления - пока выясняется. Также уточняется, насколько серьезно пострадали дети.
"На месте происшествия выехала и.о. прокурора Бийского района Татьяна Пасько. Также прокуратурой контролируется ход процессуальной проверки", - рассказала Антошкина.
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ПроисшествияБийский районАлтайский край
 
 
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