В школе на Алтае мальчик распылил газовый баллончик
Мальчик распылил в школе на Алтае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь медиков
БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Ребенок распылил в школе в Алтайском крае газовый баллончик, ученикам потребовалась помощь врачей, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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"В социальных сетях и СМИ появилась информация, что в селе Первомайское Бийского района Алтайского края медицинская помощь понадобилась ученикам местной школы - в связи с распылением одним из них газового баллончика. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить информацию о нарушении прав детей в образовательном учреждении, дать оценку произошедшему и работе органов системы профилактики, принять весь комплекс мер прокурорского реагирования", - отметила Антошкина.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что баллончик распылил мальчик 2010 года рождения. Якобы, он давно носил его в сумке. Что послужило причиной распыления - пока выясняется. Также уточняется, насколько серьезно пострадали дети.
"На месте происшествия выехала и.о. прокурора Бийского района Татьяна Пасько. Также прокуратурой контролируется ход процессуальной проверки", - рассказала Антошкина.