Биография Александра Александрова
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомпозитор, хоровой дирижер, педагог, основатель и руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, лауреат Государственных премий СССР Александр Васильевич Александров (1883-1946 гг.)
Композитор, хоровой дирижер, педагог, основатель и руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, лауреат Государственных премий СССР Александр Васильевич Александров (1883-1946 гг.)
Советский композитор, хормейстер и дирижер, основатель Ансамбля песни и пляски Российской армии, народный артист СССР Александр Васильевич Александров (настоящая фамилия Коптелов, Коптелев) родился 13 апреля (1 апреля по старому стилю) 1883 года в селе Плахино Рязанской области.
В 1890-1892 годах учился в земской школе, пел в школьном хоре. В 1892 году приехал в Петербург, где стал певчим хора Казанского собора.
В 1898 году окончил курс пения Казанской певческой церковно-приходской школы Петербурга. В 1897-1900 годах занимался в регентских классах Придворной певческой капеллы. В 1900 году поступил в Петербургскую консерваторию, обучался у Александра Глазунова и Анатолия Лядова. В 1902 году по болезни прервал занятия; возобновил их в 1905 году в классе Николая Соловьева.
В 1902-1906 годах был регентом соборного храма в Бологом. В 1906-1908 годах жил в Твери, был соборным регентом, вел хор в семинарии.
В 1908 году поступил в Московскую консерваторию. В 1913 году окончил консерваторию по классу композиции Сергея Василенко с большой серебряной медалью, а в 1916 году – по классу пения.
По окончании консерватории вернулся в Тверь, где преподавал хоровое пение, был директором и педагогом основанного им в 1916 году музыкального училища.
В 1918-1922 годах Александров был регентом хора в Храме Христа Спасителя в Москве.
В 1918-1946 годах преподавал в Московской консерватории. С 1922 года – профессор, в 1932-1934 годах – заведующий хоровой кафедрой, в 1929-1936 годах – заместитель декана военно-дирижерского факультета, с 1940 года – декан дирижерско-хорового факультета, с 1942 года – декан объединенного дирижерско-хорового и музыкально-педагогического факультетов Московской консерватории.
Среди его учеников – хоровые дирижеры Георгий Дмитревский, Константин Лебедев, Василий Мухин, композитор Дмитрий Кабалевский.
С 1919 по 1930 год Александров преподавал композицию и хоровое пение в музыкальном техникуме имени Скрябина (ныне Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского).
Параллельно с педагогической деятельностью Александров активно занимался практической работой. Так, будучи регентом хора в Храме Христа Спасителя, начал осуществлять первые обработки русских народных песен. С 1922 года работал хормейстером в камерном театре режиссера Александра Таирова, руководил Московской государственной академической капеллой (1926-1930), консультировал работу хора в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (1928-1930). В конце 1930-х годов выступил инициатором создания детского коллектива, известного впоследствии как ансамбль песни и танца имени В.С. Локтева.
Александров сыграл большую роль в становлении, развитии и создании в 1928 году Ансамбля красноармейской песни (ныне академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова).
Александров уделял большое внимание репертуару ансамбля. Он много ездил по стране, собирая и записывая армейские песни, а затем стал сочинять сам. Его первой песней на патриотическую тему была "Вспомним-ка, товарищи", за ней последовали другие – "Бейте с неба, самолеты", "Забайкальская", "Краснофлотская-Амурская", "Песня Пятой дивизии" (все на стихи Сергея Алымова), "Песня о партизанах" (стихи Сергея Михалкова). Особенно широкую популярность завоевала "Эшелонная" (стихи Осипа Колычева) и др.
26 ноября 1935 года Александр Александров был назначен художественным руководителем коллектива. В 1937 состоялась первая поездка ансамбля под руководством Александрова за рубеж, Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски Союза ССР с триумфом выступил на Международной выставке техники и искусства в Париже (Франция), завоевав главный приз фестиваля.
В первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945) Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио. В 1941-1945 годах Александров написал лучшие песни, постоянно звучащие и по сей день: "Священная война" (стихи Василия Лебедева-Кумача), "Поэма об Украине", "Песня о Советской Армии" ("Несокрушимая и легендарная"), обе на стихи Осипа Колычева. В 1943 году на основе музыки "Гимна партии большевиков" (авторское название "Песня о партии") композитор создал Гимн Советского Союза, впоследствии России.
8 июля 1946 года Александр Александров скончался в Берлине (Германия). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Творчество композитора и дирижера было отмечено многочисленными наградами. В 1937 году ему присвоено почетное звание народный артист СССР. Он был награжден орденами Ленина (1943), Трудового Красного Знамени (1939), Красной Звезды (1935), удостоен Государственных премий СССР (1942, 1946).
В 1943 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора.
В июле 1946 года постановлением правительства СССР имя Александрова было присвоено ансамблю, которым он руководил.
Имя Александрова также носит Первый Музыкальный лицей (в 2015-2020 годах – Музыкальный кадетский корпус), школа в селе Плахино Рязанской области, сквер в городе Рязани, самолет российской авиакомпании "Аэрофлот".
В селе Плахино в школе, носящей имя композитора, создан музей Александрова.
13 апреля 2013 года в Земледельческом переулке в Москве в сквере перед зданием, в котором располагается ансамбль Александрова, был открыт памятник композитору работы скульптора Александра Таратынова и архитектора Михаила Корси.
Памятник Александрову также установлен в Рязани.
В 1971 году была учреждена золотая медаль имени А.В. Александрова, ежегодно присуждавшаяся композиторам за успехи в создании военно-патриотической музыки. В 2005 году Министерством обороны РФ учреждена медаль "Генерал-майор А.В. Александров".
Александров был женат на Ксении Морозовой, бывшей певчей соборного хора.
В браке родились дети: Борис (1905-1994) – композитор, дирижер, педагог, художественный руководитель Краснознаменного ансамбля (1946-1987), народный артист СССР (1958); Владимир (1910-1978) – композитор, дирижер, руководитель и дирижер оркестра Краснознаменного ансамбля (1942-1968), заслуженный артист РСФСР (1949); Александр (1912-1942) – композитор, дирижер.
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