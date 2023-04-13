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Биография Александра Александрова

Биография Александра Александрова - РИА Новости, 13.04.2023

Биография Александра Александрова

Советский композитор, хормейстер и дирижер, основатель Ансамбля песни и пляски Российской армии, народный артист СССР Александр Васильевич Александров... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:13

2023-04-13T01:13

2023-04-13T01:13

справки

александр александров

рязанская область

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Советский композитор, хормейстер и дирижер, основатель Ансамбля песни и пляски Российской армии, народный артист СССР Александр Васильевич Александров (настоящая фамилия Коптелов, Коптелев) родился 13 апреля (1 апреля по старому стилю) 1883 года в селе Плахино Рязанской области.В 1890-1892 годах учился в земской школе, пел в школьном хоре. В 1892 году приехал в Петербург, где стал певчим хора Казанского собора.В 1898 году окончил курс пения Казанской певческой церковно-приходской школы Петербурга. В 1897-1900 годах занимался в регентских классах Придворной певческой капеллы. В 1900 году поступил в Петербургскую консерваторию, обучался у Александра Глазунова и Анатолия Лядова. В 1902 году по болезни прервал занятия; возобновил их в 1905 году в классе Николая Соловьева.В 1902-1906 годах был регентом соборного храма в Бологом. В 1906-1908 годах жил в Твери, был соборным регентом, вел хор в семинарии.В 1908 году поступил в Московскую консерваторию. В 1913 году окончил консерваторию по классу композиции Сергея Василенко с большой серебряной медалью, а в 1916 году – по классу пения. По окончании консерватории вернулся в Тверь, где преподавал хоровое пение, был директором и педагогом основанного им в 1916 году музыкального училища.В 1918-1922 годах Александров был регентом хора в Храме Христа Спасителя в Москве.В 1918-1946 годах преподавал в Московской консерватории. С 1922 года – профессор, в 1932-1934 годах – заведующий хоровой кафедрой, в 1929-1936 годах – заместитель декана военно-дирижерского факультета, с 1940 года – декан дирижерско-хорового факультета, с 1942 года – декан объединенного дирижерско-хорового и музыкально-педагогического факультетов Московской консерватории.Среди его учеников – хоровые дирижеры Георгий Дмитревский, Константин Лебедев, Василий Мухин, композитор Дмитрий Кабалевский.С 1919 по 1930 год Александров преподавал композицию и хоровое пение в музыкальном техникуме имени Скрябина (ныне Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского).Параллельно с педагогической деятельностью Александров активно занимался практической работой. Так, будучи регентом хора в Храме Христа Спасителя, начал осуществлять первые обработки русских народных песен. С 1922 года работал хормейстером в камерном театре режиссера Александра Таирова, руководил Московской государственной академической капеллой (1926-1930), консультировал работу хора в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (1928-1930). В конце 1930-х годов выступил инициатором создания детского коллектива, известного впоследствии как ансамбль песни и танца имени В.С. Локтева. Александров сыграл большую роль в становлении, развитии и создании в 1928 году Ансамбля красноармейской песни (ныне академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова). Александров уделял большое внимание репертуару ансамбля. Он много ездил по стране, собирая и записывая армейские песни, а затем стал сочинять сам. Его первой песней на патриотическую тему была "Вспомним-ка, товарищи", за ней последовали другие – "Бейте с неба, самолеты", "Забайкальская", "Краснофлотская-Амурская", "Песня Пятой дивизии" (все на стихи Сергея Алымова), "Песня о партизанах" (стихи Сергея Михалкова). Особенно широкую популярность завоевала "Эшелонная" (стихи Осипа Колычева) и др. 26 ноября 1935 года Александр Александров был назначен художественным руководителем коллектива. В 1937 состоялась первая поездка ансамбля под руководством Александрова за рубеж, Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски Союза ССР с триумфом выступил на Международной выставке техники и искусства в Париже (Франция), завоевав главный приз фестиваля.В первые дни Великой Отечественной войны (1941-1945) Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио. В 1941-1945 годах Александров написал лучшие песни, постоянно звучащие и по сей день: "Священная война" (стихи Василия Лебедева-Кумача), "Поэма об Украине", "Песня о Советской Армии" ("Несокрушимая и легендарная"), обе на стихи Осипа Колычева. В 1943 году на основе музыки "Гимна партии большевиков" (авторское название "Песня о партии") композитор создал Гимн Советского Союза, впоследствии России.8 июля 1946 года Александр Александров скончался в Берлине (Германия). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.Творчество композитора и дирижера было отмечено многочисленными наградами. В 1937 году ему присвоено почетное звание народный артист СССР. Он был награжден орденами Ленина (1943), Трудового Красного Знамени (1939), Красной Звезды (1935), удостоен Государственных премий СССР (1942, 1946).В 1943 году ему было присвоено воинское звание генерал-майора.В июле 1946 года постановлением правительства СССР имя Александрова было присвоено ансамблю, которым он руководил.Имя Александрова также носит Первый Музыкальный лицей (в 2015-2020 годах – Музыкальный кадетский корпус), школа в селе Плахино Рязанской области, сквер в городе Рязани, самолет российской авиакомпании "Аэрофлот". В селе Плахино в школе, носящей имя композитора, создан музей Александрова. 13 апреля 2013 года в Земледельческом переулке в Москве в сквере перед зданием, в котором располагается ансамбль Александрова, был открыт памятник композитору работы скульптора Александра Таратынова и архитектора Михаила Корси. Памятник Александрову также установлен в Рязани. В 1971 году была учреждена золотая медаль имени А.В. Александрова, ежегодно присуждавшаяся композиторам за успехи в создании военно-патриотической музыки. В 2005 году Министерством обороны РФ учреждена медаль "Генерал-майор А.В. Александров". Александров был женат на Ксении Морозовой, бывшей певчей соборного хора. В браке родились дети: Борис (1905-1994) – композитор, дирижер, педагог, художественный руководитель Краснознаменного ансамбля (1946-1987), народный артист СССР (1958); Владимир (1910-1978) – композитор, дирижер, руководитель и дирижер оркестра Краснознаменного ансамбля (1942-1968), заслуженный артист РСФСР (1949); Александр (1912-1942) – композитор, дирижер. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр александров, рязанская область