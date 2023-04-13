Агентство Bloomberg создало собственную модель искусственного интеллекта
Агентство Bloomberg создало модель искусственного интеллекта, способную писать заголовки
Павильон Bloomberg. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американское информационное агентство Bloomberg создало модель искусственного интеллекта с использованием тех же базовых технологий, что и модель GPT компании OpenAI, сообщает канал CNBC со ссылкой на интервью с представителем информагентства.
"Внутренняя модель искусственного интеллекта Bloomberg GPT может более точно отвечать на вопросы типа "Гендиректор Citigroup Inc?" ... и даже писать заголовки на основе коротких аннотаций", - передает телеканал.
По данным CNBC, агентство смогло использовать свободно доступные, готовые методы искусственного интеллекта. В отличии от GPT от OpenAI, технология GPT Bloomberg натренирована на финансовую документацию.
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"Bloomberg также добавил более 100 миллиардов слов из собственного набора данных ..., который включает финансовые данные, накопленные компанией за последние 20 лет, в том числе документы по ценным бумагам, пресс-релизы, статьи Bloomberg News, статьи из других изданий", - отмечает телеканал.
Как сообщает CNBC , Bloomberg планирует интегрировать свою модель GPT в функции и услуги, доступные через продукт компании Terminal. Но создание чат-бота в стиле ChatGPT в планы не входит.
Бот ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.