https://ria.ru/20230413/ai-1865090919.html

Агентство Bloomberg создало собственную модель искусственного интеллекта

Агентство Bloomberg создало собственную модель искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.04.2023

Агентство Bloomberg создало собственную модель искусственного интеллекта

Американское информационное агентство Bloomberg создало модель искусственного интеллекта с использованием тех же базовых технологий, что и модель GPT компании... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:00

2023-04-13T16:00

2023-04-13T16:00

в мире

технологии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американское информационное агентство Bloomberg создало модель искусственного интеллекта с использованием тех же базовых технологий, что и модель GPT компании OpenAI, сообщает канал CNBC со ссылкой на интервью с представителем информагентства. "Внутренняя модель искусственного интеллекта Bloomberg GPT может более точно отвечать на вопросы типа "Гендиректор Citigroup Inc?" ... и даже писать заголовки на основе коротких аннотаций", - передает телеканал. По данным CNBC, агентство смогло использовать свободно доступные, готовые методы искусственного интеллекта. В отличии от GPT от OpenAI, технология GPT Bloomberg натренирована на финансовую документацию. Как сообщает CNBC , Bloomberg планирует интегрировать свою модель GPT в функции и услуги, доступные через продукт компании Terminal. Но создание чат-бота в стиле ChatGPT в планы не входит. Бот ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года и быстро набрал популярность, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

https://ria.ru/20230329/ii-1861467723.html

https://ria.ru/20230413/teelfon-1864973652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, искусственный интеллект