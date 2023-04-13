https://ria.ru/20230413/afganistan-1864994410.html
На встрече в Самарканде призвали Кабул создать инклюзивное правительство
На встрече в Самарканде призвали Кабул создать инклюзивное правительство - РИА Новости, 13.04.2023
На встрече в Самарканде призвали Кабул создать инклюзивное правительство
МИД Ирана, РФ, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство и снять ограничения для женщин и нацменьшинств, следует из... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:16
2023-04-13T11:16
2023-04-13T11:42
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД Ирана, РФ, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство и снять ограничения для женщин и нацменьшинств, следует из совместного заявления."Министры призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство с участием на практике всех этнических групп и политических институтов и отменить все ограничительные меры в отношении женщин и национальных меньшинств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), иран, самарканд, афганистан
В мире, Кабул (город), Иран, Самарканд, Афганистан
На встрече в Самарканде призвали Кабул создать инклюзивное правительство
МИД Ирана, России, Пакистана и КНР призвали Афганистан создать инклюзивное правительство
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД Ирана, РФ, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство и снять ограничения для женщин и нацменьшинств, следует из совместного заявления.
"Министры призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство с участием на практике всех этнических групп и политических институтов и отменить все ограничительные меры в отношении женщин и национальных меньшинств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД.
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