https://ria.ru/20230413/afganistan-1864994410.html

На встрече в Самарканде призвали Кабул создать инклюзивное правительство

На встрече в Самарканде призвали Кабул создать инклюзивное правительство - РИА Новости, 13.04.2023

На встрече в Самарканде призвали Кабул создать инклюзивное правительство

МИД Ирана, РФ, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство и снять ограничения для женщин и нацменьшинств, следует из... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:16

2023-04-13T11:16

2023-04-13T11:42

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД Ирана, РФ, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство и снять ограничения для женщин и нацменьшинств, следует из совместного заявления."Министры призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство с участием на практике всех этнических групп и политических институтов и отменить все ограничительные меры в отношении женщин и национальных меньшинств", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД.

https://ria.ru/20230413/afganistan-1865001950.html

кабул (город)

иран

самарканд

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, кабул (город), иран, самарканд, афганистан