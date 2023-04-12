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Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя
Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя - РИА Новости, 12.04.2023
Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя
Зюзинский суд Москвы в среду оправдал ветерана группы спецназа "Альфа" (ныне входит в Центр специального назначения ФСБ России) Максима Жукова в похищении... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:18
2023-04-12T14:18
2023-04-12T15:20
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Зюзинский суд Москвы в среду оправдал ветерана группы спецназа "Альфа" (ныне входит в Центр специального назначения ФСБ России) Максима Жукова в похищении предпринимателя из-за долга в 32 миллиона рублей, сообщили РИА Новости с пресс-службе суда.По ее словам, время в СИЗО и под домашним арестом судья засчитал в срок наказания, поэтому тут же освободил Жукова от дальнейшего наказания. Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с ветерана спецназа 800 тысяч рублей.Трое остальных фигурантов - они ветераны ВДВ - получили по 4,5 года колонии строгого режима. Их вину в похищении человека и вымогательстве суд счел доказанной.Как следует из материалов дела, потерпевший предложил бойцам "Альфы" вложить средства в его бизнес, заняв под расписку совокупно 32 миллиона рублей. После того, как он не вернул деньги, фигуранты его избили, в итоге коммерсант обратился в Следственный комитет, и бывшие военнослужащие были задержаны.В ходе процесса подсудимые виновными себя не признали, отдельно подчеркнув, что в гостиницу, где бизнесмена, по данным следствия, избили, он пришел сам, то есть похищения не было.Вернул ли потерпевший 32 миллиона рублей, ставшие предметом спора, неизвестно, пояснил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела.
https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863849223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, фсб
Происшествия, Москва, ФСБ
Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя
Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя из-за долга
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Зюзинский суд Москвы в среду оправдал ветерана группы спецназа "Альфа" (ныне входит в Центр специального назначения ФСБ России) Максима Жукова в похищении предпринимателя из-за долга в 32 миллиона рублей, сообщили РИА Новости с пресс-службе суда.
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"Суд оправдал Жукова по статьям 126 УК РФ (похищение человека и вымогательство в составе организованной преступной группы), но признал виновным по статье 330 УК РФ (самоуправство) и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, время в СИЗО и под домашним арестом судья засчитал в срок наказания, поэтому тут же освободил Жукова от дальнейшего наказания. Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с ветерана спецназа 800 тысяч рублей.
Трое остальных фигурантов - они ветераны ВДВ - получили по 4,5 года колонии строгого режима. Их вину в похищении человека и вымогательстве суд счел доказанной.
Как следует из материалов дела, потерпевший предложил бойцам "Альфы" вложить средства в его бизнес, заняв под расписку совокупно 32 миллиона рублей. После того, как он не вернул деньги, фигуранты его избили, в итоге коммерсант обратился в Следственный комитет, и бывшие военнослужащие были задержаны.
В ходе процесса подсудимые виновными себя не признали, отдельно подчеркнув, что в гостиницу, где бизнесмена, по данным следствия, избили, он пришел сам, то есть похищения не было.
Вернул ли потерпевший 32 миллиона рублей, ставшие предметом спора, неизвестно, пояснил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела.
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