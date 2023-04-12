https://ria.ru/20230412/zhukov-1864779213.html

Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя

Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя - РИА Новости, 12.04.2023

Суд оправдал бойца "Альфы" Жукова по делу о похищении предпринимателя

Зюзинский суд Москвы в среду оправдал ветерана группы спецназа "Альфа" (ныне входит в Центр специального назначения ФСБ России) Максима Жукова в похищении... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:18

2023-04-12T14:18

2023-04-12T15:20

происшествия

москва

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Зюзинский суд Москвы в среду оправдал ветерана группы спецназа "Альфа" (ныне входит в Центр специального назначения ФСБ России) Максима Жукова в похищении предпринимателя из-за долга в 32 миллиона рублей, сообщили РИА Новости с пресс-службе суда.По ее словам, время в СИЗО и под домашним арестом судья засчитал в срок наказания, поэтому тут же освободил Жукова от дальнейшего наказания. Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с ветерана спецназа 800 тысяч рублей.Трое остальных фигурантов - они ветераны ВДВ - получили по 4,5 года колонии строгого режима. Их вину в похищении человека и вымогательстве суд счел доказанной.Как следует из материалов дела, потерпевший предложил бойцам "Альфы" вложить средства в его бизнес, заняв под расписку совокупно 32 миллиона рублей. После того, как он не вернул деньги, фигуранты его избили, в итоге коммерсант обратился в Следственный комитет, и бывшие военнослужащие были задержаны.В ходе процесса подсудимые виновными себя не признали, отдельно подчеркнув, что в гостиницу, где бизнесмена, по данным следствия, избили, он пришел сам, то есть похищения не было.Вернул ли потерпевший 32 миллиона рублей, ставшие предметом спора, неизвестно, пояснил РИА Новости источник, знакомый с материалами дела.

https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863849223.html

https://ria.ru/20230202/rabstvo-1849114781.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, фсб