https://ria.ru/20230412/zerno-1864803721.html

В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне

В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне - РИА Новости, 12.04.2023

В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне

Повышенное содержание пестицидов обнаружено при лабораторном анализе зерна, ввезенного в Словакию с Украины, сообщил в среду словацкий министр сельского... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:28

2023-04-12T15:28

2023-04-12T15:29

в мире

украина

словакия

польша

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836633661_0:80:3359:1969_1920x0_80_0_0_016e7b3b3db9d95d53973e65a59f937f.jpg

БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Повышенное содержание пестицидов обнаружено при лабораторном анализе зерна, ввезенного в Словакию с Украины, сообщил в среду словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан. Он отметил, что до конца недели будут получены результаты анализов, которые призваны установить степень влияния обнаруженных веществ на здоровье людей. Министр отметил, что переработка этой партии зерна остановлена, речь, по его информации, идет о 1,5 тысячи тонн пшеницы. Влчан призвал словацких предпринимателей, которые занимаются переработкой зерна, быть осторожными при покупке сельскохозяйственных продуктов в странах, не входящих в Европейский союз. В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230412/zerno-1864746786.html

https://ria.ru/20230411/zerno-1864465899.html

украина

словакия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, польша, евросоюз