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В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне - РИА Новости, 12.04.2023
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15:28 12.04.2023 (обновлено: 15:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/zerno-1864803721.html
В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне
В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне - РИА Новости, 12.04.2023
В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне
Повышенное содержание пестицидов обнаружено при лабораторном анализе зерна, ввезенного в Словакию с Украины, сообщил в среду словацкий министр сельского... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:28
2023-04-12T15:29
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Повышенное содержание пестицидов обнаружено при лабораторном анализе зерна, ввезенного в Словакию с Украины, сообщил в среду словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан. Он отметил, что до конца недели будут получены результаты анализов, которые призваны установить степень влияния обнаруженных веществ на здоровье людей. Министр отметил, что переработка этой партии зерна остановлена, речь, по его информации, идет о 1,5 тысячи тонн пшеницы. Влчан призвал словацких предпринимателей, которые занимаются переработкой зерна, быть осторожными при покупке сельскохозяйственных продуктов в странах, не входящих в Европейский союз. В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230412/zerno-1864746786.html
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в мире, украина, словакия, польша, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Польша, Евросоюз
В Словакии нашли повышенное содержание пестицидов в украинском зерне

Глава Минсельхоза Словакии Влчан: в зерне с Украины нашли повышенное содержание пестицидов

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 апр - РИА Новости. Повышенное содержание пестицидов обнаружено при лабораторном анализе зерна, ввезенного в Словакию с Украины, сообщил в среду словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан.
«
"Еще перед тем, как мы ввели пломбирование всех фур с украинским зерном, следующих транзитом, был взят довольно большой образец украинского зерна, при исследовании которого три независимых аккредитованных лаборатории подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов", - сказал Влчан журналистам.
Он отметил, что до конца недели будут получены результаты анализов, которые призваны установить степень влияния обнаруженных веществ на здоровье людей.
Министр отметил, что переработка этой партии зерна остановлена, речь, по его информации, идет о 1,5 тысячи тонн пшеницы.
Влчан призвал словацких предпринимателей, которые занимаются переработкой зерна, быть осторожными при покупке сельскохозяйственных продуктов в странах, не входящих в Европейский союз.
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В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ.
Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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