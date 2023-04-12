https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного - РИА Новости, 12.04.2023
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного
Президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:46
2023-04-12T19:46
2023-04-12T20:00
в мире
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владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, призыв украинского лидера поднять государственный флаг над Крымом "для установления порядка в международных отношениях" говорит о том, что он "выжил из ума". В здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг Украины, пояснил Риттер."Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных", — считает спикер.Он также обратил внимание на бедственное положение ВСУ, чьи запасы "находятся на исходе". Таким образом, им вряд ли удастся продержаться даже до конца лета, подытожил бывший разведчик.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864860569.html
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"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного
Бывший американский разведчик Риттер предупредил об опасности Зеленского для всего мира