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"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 12.04.2023 (обновлено: 20:00 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/zelenskiy-1864897357.html
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного - РИА Новости, 12.04.2023
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного
Президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:46
2023-04-12T20:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, призыв украинского лидера поднять государственный флаг над Крымом "для установления порядка в международных отношениях" говорит о том, что он "выжил из ума". В здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг Украины, пояснил Риттер."Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных", — считает спикер.Он также обратил внимание на бедственное положение ВСУ, чьи запасы "находятся на исходе". Таким образом, им вряд ли удастся продержаться даже до конца лета, подытожил бывший разведчик.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864860569.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Выжил из ума". Поведение Зеленского напугало американского военного

Бывший американский разведчик Риттер предупредил об опасности Зеленского для всего мира

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Людям следует понимать, что мы давным-давно должны были прекратить поддерживать Зеленского, поскольку он не только способствует уничтожению Украины, но еще и делает все возможное, чтобы приблизить конец света", — отметил военный.
По его мнению, призыв украинского лидера поднять государственный флаг над Крымом "для установления порядка в международных отношениях" говорит о том, что он "выжил из ума". В здравом рассудке человек не будет считать, что весь мир крутится вокруг Украины, пояснил Риттер.
"Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всех остальных", — считает спикер.
Он также обратил внимание на бедственное положение ВСУ, чьи запасы "находятся на исходе". Таким образом, им вряд ли удастся продержаться даже до конца лета, подытожил бывший разведчик.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Вчера, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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