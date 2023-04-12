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В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий - РИА Новости, 12.04.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
11:38 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/zdravookhranenie-1864716245.html
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий - РИА Новости, 12.04.2023
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий
В Тверской области в 2023 году планируется установить 33 быстровозводимые модульные конструкции – 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 6 врачебных... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:38
2023-04-12T11:38
тверская область
здравоохранение
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году планируется установить 33 быстровозводимые модульные конструкции – 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 6 врачебных амбулаторий, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято на заседании региональной бюджетной комиссии. Модульные ФАПы устанавливаются для медицинского обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах. Установка новых ФАПов и амбулаторий ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения и национальному проекту "Здравоохранение"."Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов в здравоохранении региона", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Площадь каждого устанавливаемого здания ФАПа составит 102 квадратных метра. Здесь будут обустроены приемный, смотровой, процедурный кабинеты, комнаты для хранения лекарств, отдыха персонала и другие помещения.Общая площадь каждой амбулатории – 209 квадратных метров. В них предусмотрены, в том числе, кабинеты приема, смотровой, неотложной помощи, медицинской профилактики, врача-стоматолога, регистратура, дневной стационар и другие объекты.На заседании региональной бюджетной комиссии также рассмотрено финансирование мероприятий по оснащению ФАПов и амбулаторий. Все закупаемое медицинское оборудование и специализированная мебель соответствуют федеральным стандартам.Кроме того, предусмотрено благоустройство территорий возле ФАПов и амбулаторий, обустройство ограждений, крытых колясочных, велопарковок, детских площадок, мест отдыха, площадок сбора ТБО.В 2022 году в Тверской области было установлено 22 новых ФАПа и семь врачебных амбулаторий. В настоящее время все они открыты и принимают пациентов, пояснили в пресс-службе.
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здравоохранение, игорь руденя
Тверская область, Здравоохранение, Игорь Руденя

В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году планируется установить 33 быстровозводимые модульные конструкции – 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 6 врачебных амбулаторий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято на заседании региональной бюджетной комиссии. Модульные ФАПы устанавливаются для медицинского обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах. Установка новых ФАПов и амбулаторий ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения и национальному проекту "Здравоохранение".
В Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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6 апреля, 14:44
"Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов в здравоохранении региона", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
Площадь каждого устанавливаемого здания ФАПа составит 102 квадратных метра. Здесь будут обустроены приемный, смотровой, процедурный кабинеты, комнаты для хранения лекарств, отдыха персонала и другие помещения.
Общая площадь каждой амбулатории – 209 квадратных метров. В них предусмотрены, в том числе, кабинеты приема, смотровой, неотложной помощи, медицинской профилактики, врача-стоматолога, регистратура, дневной стационар и другие объекты.
На заседании региональной бюджетной комиссии также рассмотрено финансирование мероприятий по оснащению ФАПов и амбулаторий. Все закупаемое медицинское оборудование и специализированная мебель соответствуют федеральным стандартам.
Кроме того, предусмотрено благоустройство территорий возле ФАПов и амбулаторий, обустройство ограждений, крытых колясочных, велопарковок, детских площадок, мест отдыха, площадок сбора ТБО.
В 2022 году в Тверской области было установлено 22 новых ФАПа и семь врачебных амбулаторий. В настоящее время все они открыты и принимают пациентов, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьЗдравоохранениеИгорь Руденя
 
 
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