https://ria.ru/20230412/zdravookhranenie-1864716245.html
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий - РИА Новости, 12.04.2023
В Тверской области установят 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий
В Тверской области в 2023 году планируется установить 33 быстровозводимые модульные конструкции – 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 6 врачебных... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:38
2023-04-12T11:38
2023-04-12T11:38
тверская область
здравоохранение
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864715589_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51d74bb698a5770285b8a19b197480f4.jpg
ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году планируется установить 33 быстровозводимые модульные конструкции – 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 6 врачебных амбулаторий, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято на заседании региональной бюджетной комиссии. Модульные ФАПы устанавливаются для медицинского обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах. Установка новых ФАПов и амбулаторий ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения и национальному проекту "Здравоохранение"."Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов в здравоохранении региона", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.Площадь каждого устанавливаемого здания ФАПа составит 102 квадратных метра. Здесь будут обустроены приемный, смотровой, процедурный кабинеты, комнаты для хранения лекарств, отдыха персонала и другие помещения.Общая площадь каждой амбулатории – 209 квадратных метров. В них предусмотрены, в том числе, кабинеты приема, смотровой, неотложной помощи, медицинской профилактики, врача-стоматолога, регистратура, дневной стационар и другие объекты.На заседании региональной бюджетной комиссии также рассмотрено финансирование мероприятий по оснащению ФАПов и амбулаторий. Все закупаемое медицинское оборудование и специализированная мебель соответствуют федеральным стандартам.Кроме того, предусмотрено благоустройство территорий возле ФАПов и амбулаторий, обустройство ограждений, крытых колясочных, велопарковок, детских площадок, мест отдыха, площадок сбора ТБО.В 2022 году в Тверской области было установлено 22 новых ФАПа и семь врачебных амбулаторий. В настоящее время все они открыты и принимают пациентов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230406/shkoly-1863482805.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864715589_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_23f18a5082b80ccf5a7ccc59d415f8ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение, игорь руденя
Тверская область, Здравоохранение, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 12 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году планируется установить 33 быстровозводимые модульные конструкции – 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 6 врачебных амбулаторий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято на заседании региональной бюджетной комиссии. Модульные ФАПы устанавливаются для медицинского обслуживания жителей в отдаленных населенных пунктах. Установка новых ФАПов и амбулаторий ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения и национальному проекту "Здравоохранение".
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ
"Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов в здравоохранении региона", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю
.
Площадь каждого устанавливаемого здания ФАПа составит 102 квадратных метра. Здесь будут обустроены приемный, смотровой, процедурный кабинеты, комнаты для хранения лекарств, отдыха персонала и другие помещения.
Общая площадь каждой амбулатории – 209 квадратных метров. В них предусмотрены, в том числе, кабинеты приема, смотровой, неотложной помощи, медицинской профилактики, врача-стоматолога, регистратура, дневной стационар и другие объекты.
На заседании региональной бюджетной комиссии также рассмотрено финансирование мероприятий по оснащению ФАПов и амбулаторий. Все закупаемое медицинское оборудование и специализированная мебель соответствуют федеральным стандартам.
Кроме того, предусмотрено благоустройство территорий возле ФАПов и амбулаторий, обустройство ограждений, крытых колясочных, велопарковок, детских площадок, мест отдыха, площадок сбора ТБО.
В 2022 году в Тверской области было установлено 22 новых ФАПа и семь врачебных амбулаторий. В настоящее время все они открыты и принимают пациентов, пояснили в пресс-службе.