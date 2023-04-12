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В России выросли зарплатные ожидания курьеров и официантов - РИА Новости, 12.04.2023
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04:22 12.04.2023 (обновлено: 04:24 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/zarplaty-1864646297.html
В России выросли зарплатные ожидания курьеров и официантов
В России выросли зарплатные ожидания курьеров и официантов - РИА Новости, 12.04.2023
В России выросли зарплатные ожидания курьеров и официантов
Зарплатные ожидания курьеров, официантов и женщин-охранников в России за год выросли на треть, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру". РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T04:22
2023-04-12T04:24
общество
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Зарплатные ожидания курьеров, официантов и женщин-охранников в России за год выросли на треть, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру". В исследовательском центре проанализировали резюме, размещенные на сервисе за последние 12 месяцев. "Среди специальностей массового найма наибольший прирост показали курьеры - у мужчин зарплатные ожидания увеличились на 37%, до 47,1 тысячи рублей, а у женщин - на 26%, до 38,5 тысячи рублей; официанты и бармены - среди мужчин прирост составил 30%, до 40,8 тысячи рублей, у женщин показатель достиг 26%, до 31,5 тысячи рублей; а также охранники-женщины - у них рост ожиданий составил 37%, до 37,8 тысячи рублей", - говорится в исследовании. Зарплатные ожидания также выросли среди упаковщиков - женщины хотят получать в среднем 35,7 тысячи рублей, то есть на 18% больше, а мужчины - 42,4 тысячи рублей, или на 12% больше. Среди женщин-продавцов прирост составил 11%, до 31,8 тысячи рублей, у мужчин той же специальности он достиг 9%, до 36,8 тысячи. У операторов колл-центра рост ожиданий достиг 18% среди женщин - до 33,5 тысячи рублей, и 9% среди мужчин - до 34,3 тысячи. У администраторов этот показатель вырос до 44,8 тысячи рублей, или на 16%, у мужчин, и до 36,1 тысячи, или на 10%, у женщин. В сервисе отметили, что в среднем зарплатные ожидания мужчин-специалистов массового найма на 25% больше, чем у женщин. Исследователи отметили еще одну тенденцию: у женщин со средним и средним специальным образованием есть значительные изменения по желаемой заработной плате - с июня прошлого года их ожидания выросли на 21%. У мужчин с аналогичным уровнем образования - на 15%. Среди специалистов с высшим образованием зарплатные ожидания выросли на 5% у женщин и 8% у мужчин.
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общество, россия
Общество, Россия
В России выросли зарплатные ожидания курьеров и официантов

"Зарплата.ру": зарплатные ожидания курьеров и официантов в России за год выросли на треть

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфициант
Официант - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Зарплатные ожидания курьеров, официантов и женщин-охранников в России за год выросли на треть, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру".
В исследовательском центре проанализировали резюме, размещенные на сервисе за последние 12 месяцев.
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"Среди специальностей массового найма наибольший прирост показали курьеры - у мужчин зарплатные ожидания увеличились на 37%, до 47,1 тысячи рублей, а у женщин - на 26%, до 38,5 тысячи рублей; официанты и бармены - среди мужчин прирост составил 30%, до 40,8 тысячи рублей, у женщин показатель достиг 26%, до 31,5 тысячи рублей; а также охранники-женщины - у них рост ожиданий составил 37%, до 37,8 тысячи рублей", - говорится в исследовании.
Зарплатные ожидания также выросли среди упаковщиков - женщины хотят получать в среднем 35,7 тысячи рублей, то есть на 18% больше, а мужчины - 42,4 тысячи рублей, или на 12% больше. Среди женщин-продавцов прирост составил 11%, до 31,8 тысячи рублей, у мужчин той же специальности он достиг 9%, до 36,8 тысячи. У операторов колл-центра рост ожиданий достиг 18% среди женщин - до 33,5 тысячи рублей, и 9% среди мужчин - до 34,3 тысячи. У администраторов этот показатель вырос до 44,8 тысячи рублей, или на 16%, у мужчин, и до 36,1 тысячи, или на 10%, у женщин.
В сервисе отметили, что в среднем зарплатные ожидания мужчин-специалистов массового найма на 25% больше, чем у женщин.
Исследователи отметили еще одну тенденцию: у женщин со средним и средним специальным образованием есть значительные изменения по желаемой заработной плате - с июня прошлого года их ожидания выросли на 21%. У мужчин с аналогичным уровнем образования - на 15%. Среди специалистов с высшим образованием зарплатные ожидания выросли на 5% у женщин и 8% у мужчин.
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