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Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач - РИА Новости, 12.04.2023
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17:20 12.04.2023 (обновлено: 17:31 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/zadachi-1864857660.html
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач - РИА Новости, 12.04.2023
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач
Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:20
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин."Для решения оборонных задач, для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, в Кремле.Он отметил, что за созданием этих решений лежит напряжённый труд многих поколений рабочих, инженеров и учёных.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач

Путин: Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Для решения оборонных задач, для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, в Кремле.
Он отметил, что за созданием этих решений лежит напряжённый труд многих поколений рабочих, инженеров и учёных.
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров
Вчера, 12:31
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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