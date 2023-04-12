https://ria.ru/20230412/zadachi-1864857660.html
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач - РИА Новости, 12.04.2023
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач
Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:20
2023-04-12T17:20
2023-04-12T17:31
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин."Для решения оборонных задач, для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, в Кремле.Он отметил, что за созданием этих решений лежит напряжённый труд многих поколений рабочих, инженеров и учёных.
https://ria.ru/20230412/gosoboronzakaz-1864743459.html
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россия, владимир путин
Путин: Россия обладает уникальными решениями для выполнения оборонных задач
Путин: Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия обладает собственными уникальными решениями для выполнения оборонных задач и освоения космоса, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Для решения оборонных задач, для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, в Кремле.
Он отметил, что за созданием этих решений лежит напряжённый труд многих поколений рабочих, инженеров и учёных.
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