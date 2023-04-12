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В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе - РИА Новости, 12.04.2023
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11:30 12.04.2023
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В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе
В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе - РИА Новости, 12.04.2023
В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе
Силовики обнаружили пять килограммов взрывчатого вещества в пакете неподалеку от кафе в Мелитополе, сообщает ГУМВД России по Запорожской области. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:30
2023-04-12T11:30
мелитополь
россия
запорожская область
украина
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Силовики обнаружили пять килограммов взрывчатого вещества в пакете неподалеку от кафе в Мелитополе, сообщает ГУМВД России по Запорожской области. "В УМВД "Мелитопольское" поступила информация, что недалеко от одного из кафе города Мелитополя находится подозрительный пакет. В полиэтиленовом пакете обнаружили 10 брусков по 500 граммов пластического вещества с характерной маркировкой. Предварительно установлено, что это взрывчатка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Прибывшие на место сотрудники полиции передали находку взрывотехникам.
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мелитополь
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мелитополь, россия, запорожская область, украина, происшествия
Мелитополь, Россия, Запорожская область, Украина, Происшествия
В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе

В Мелитополе силовики обнаружили пять килограммов взрывчатки в пакете неподалеку от кафе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники полиции патрулируют площадь в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Силовики обнаружили пять килограммов взрывчатого вещества в пакете неподалеку от кафе в Мелитополе, сообщает ГУМВД России по Запорожской области.
"В УМВД "Мелитопольское" поступила информация, что недалеко от одного из кафе города Мелитополя находится подозрительный пакет. В полиэтиленовом пакете обнаружили 10 брусков по 500 граммов пластического вещества с характерной маркировкой. Предварительно установлено, что это взрывчатка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Прибывшие на место сотрудники полиции передали находку взрывотехникам.
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