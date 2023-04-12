https://ria.ru/20230412/vzryvchatka-1864712110.html

В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе

В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе - РИА Новости, 12.04.2023

В Мелитополе нашли пять килограммов взрывчатки в пакете у кафе

Силовики обнаружили пять килограммов взрывчатого вещества в пакете неподалеку от кафе в Мелитополе, сообщает ГУМВД России по Запорожской области. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:30

2023-04-12T11:30

2023-04-12T11:30

мелитополь

россия

запорожская область

украина

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Силовики обнаружили пять килограммов взрывчатого вещества в пакете неподалеку от кафе в Мелитополе, сообщает ГУМВД России по Запорожской области. "В УМВД "Мелитопольское" поступила информация, что недалеко от одного из кафе города Мелитополя находится подозрительный пакет. В полиэтиленовом пакете обнаружили 10 брусков по 500 граммов пластического вещества с характерной маркировкой. Предварительно установлено, что это взрывчатка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Прибывшие на место сотрудники полиции передали находку взрывотехникам.

https://ria.ru/20230405/bespilotnik-1863203981.html

мелитополь

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мелитополь, россия, запорожская область, украина, происшествия