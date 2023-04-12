Рейтинг@Mail.ru
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 12.04.2023 (обновлено: 19:54 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/vyzov-1864894476.html
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2023
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков
Президент России Владимир Путин наверняка посмотрит фильм "Вызов", но пока он этого не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:33
2023-04-12T19:54
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856351772_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_564e0a6eb5720f8933e5656b1fb784b2.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наверняка посмотрит фильм "Вызов", но пока он этого не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фильм он наверняка посмотрит", - сказал журналистам Песков, отметив, что пока президент киноленту не видел."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
https://ria.ru/20230412/vyzov-1864882764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856351772_424:391:2633:2047_1920x0_80_0_0_f04cdb0e362b4bf38482d279cb71917c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков

Песков заявил, что Путин пока не смотрел фильм "Вызов", но наверняка посмотрит

© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наверняка посмотрит фильм "Вызов", но пока он этого не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фильм он наверняка посмотрит", - сказал журналистам Песков, отметив, что пока президент киноленту не видел.
"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов"
Вчера, 18:33
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала