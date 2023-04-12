https://ria.ru/20230412/vyzov-1864894476.html
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2023
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков
Президент России Владимир Путин наверняка посмотрит фильм "Вызов", но пока он этого не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:33
2023-04-12T19:33
2023-04-12T19:54
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наверняка посмотрит фильм "Вызов", но пока он этого не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фильм он наверняка посмотрит", - сказал журналистам Песков, отметив, что пока президент киноленту не видел."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
https://ria.ru/20230412/vyzov-1864882764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков
Песков заявил, что Путин пока не смотрел фильм "Вызов", но наверняка посмотрит