https://ria.ru/20230412/vyzov-1864894476.html

Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков

Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2023

Путин пока не смотрел фильм "Вызов", заявил Песков

Президент России Владимир Путин наверняка посмотрит фильм "Вызов", но пока он этого не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:33

2023-04-12T19:33

2023-04-12T19:54

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наверняка посмотрит фильм "Вызов", но пока он этого не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Фильм он наверняка посмотрит", - сказал журналистам Песков, отметив, что пока президент киноленту не видел."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

https://ria.ru/20230412/vyzov-1864882764.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика