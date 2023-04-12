Рейтинг@Mail.ru
Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов" - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:33 12.04.2023 (обновлено: 19:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/vyzov-1864882764.html
Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов"
Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов" - РИА Новости, 12.04.2023
Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов"
Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст на премьере фильма "Вызов" заявил, что команда готова снять вторую часть фильма, учитывая, что Россия продолжит... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:33
2023-04-12T19:29
культура
космос - риа наука
россия
константин эрнст
юлия пересильд
луна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856351772_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_564e0a6eb5720f8933e5656b1fb784b2.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст на премьере фильма "Вызов" заявил, что команда готова снять вторую часть фильма, учитывая, что Россия продолжит развивать свою лунную программу.В День космонавтики в Кремле прошла премьера картины. Эрнст является одним из ее продюсеров."Мы готовы снимать "Вызов-2", - сказал он.На вопрос, кто станет главной актрисой фильма на Луне, Эрнст сказал, что это снова будет Юлия Пересильд. Видел ли президент фильм или какие-то отрывки из него он говорить не стал.Сама Пересильд сказала, что готова рассмотреть предложение сниматься на Луне. "Посмотрим. Это надо обсудить", - сказала она журналистам, добавив, что все зависит от сценария."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html
россия
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856351772_424:391:2633:2047_1920x0_80_0_0_f04cdb0e362b4bf38482d279cb71917c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, константин эрнст, юлия пересильд, луна
Культура, Космос - РИА Наука, Россия, Константин Эрнст, Юлия Пересильд, Луна
Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов"

Эрнст не исключил съемок продолжения фильма "Вызов" с местом действия на Луне

© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст на премьере фильма "Вызов" заявил, что команда готова снять вторую часть фильма, учитывая, что Россия продолжит развивать свою лунную программу.
В День космонавтики в Кремле прошла премьера картины. Эрнст является одним из ее продюсеров.
"Мы готовы снимать "Вызов-2", - сказал он.
На вопрос, кто станет главной актрисой фильма на Луне, Эрнст сказал, что это снова будет Юлия Пересильд. Видел ли президент фильм или какие-то отрывки из него он говорить не стал.
Сама Пересильд сказала, что готова рассмотреть предложение сниматься на Луне. "Посмотрим. Это надо обсудить", - сказала она журналистам, добавив, что все зависит от сценария.
"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"
Вчера, 08:00
 
КультураКосмос - РИА НаукаРоссияКонстантин ЭрнстЮлия ПересильдЛуна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала