https://ria.ru/20230412/vyzov-1864882764.html

Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов"

Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов" - РИА Новости, 12.04.2023

Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов"

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст на премьере фильма "Вызов" заявил, что команда готова снять вторую часть фильма, учитывая, что Россия продолжит... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:33

2023-04-12T18:33

2023-04-12T19:29

культура

космос - риа наука

россия

константин эрнст

юлия пересильд

луна

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст на премьере фильма "Вызов" заявил, что команда готова снять вторую часть фильма, учитывая, что Россия продолжит развивать свою лунную программу.В День космонавтики в Кремле прошла премьера картины. Эрнст является одним из ее продюсеров."Мы готовы снимать "Вызов-2", - сказал он.На вопрос, кто станет главной актрисой фильма на Луне, Эрнст сказал, что это снова будет Юлия Пересильд. Видел ли президент фильм или какие-то отрывки из него он говорить не стал.Сама Пересильд сказала, что готова рассмотреть предложение сниматься на Луне. "Посмотрим. Это надо обсудить", - сказала она журналистам, добавив, что все зависит от сценария."Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, константин эрнст, юлия пересильд, луна