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Более 61 млн рублей выплатили семьям из Подмосковья при рождении ребенка

Более 61 млн рублей выплатили семьям из Подмосковья при рождении ребенка - РИА Новости, 12.04.2023

Более 61 млн рублей выплатили семьям из Подмосковья при рождении ребенка

В 2023 году свыше тысячи семей с низким уровнем дохода получили выплаты по рождению ребенка в Подмосковье. Суммарный размер пособий составил 61,5 миллиона... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:48

2023-04-12T19:48

2023-04-12T19:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В 2023 году свыше тысячи семей с низким уровнем дохода получили выплаты по рождению ребенка в Подмосковье. Суммарный размер пособий составил 61,5 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что размер выплаты регулируется количеством детей в семье. При рождении первенца родители могут получить 20 тысяч рублей. За второго ребенка выплачивают 40 тысяч рублей, а при рождении третьего и последующих – 70 тысяч рублей.При рождении двойняшек родители могут получить 70 тысяч рублей на каждого ребенка, а если в семье появились тройняшки или более – 300 тысяч рублей на семью.Получить средства могут семьи, доход которых не превышает 16 223 рублей на человека. Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка на портале госуслуг.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)