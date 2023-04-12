https://ria.ru/20230412/vyplaty-1864896202.html
Более 61 млн рублей выплатили семьям из Подмосковья при рождении ребенка
Более 61 млн рублей выплатили семьям из Подмосковья при рождении ребенка - РИА Новости, 12.04.2023
Более 61 млн рублей выплатили семьям из Подмосковья при рождении ребенка
В 2023 году свыше тысячи семей с низким уровнем дохода получили выплаты по рождению ребенка в Подмосковье. Суммарный размер пособий составил 61,5 миллиона... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:48
2023-04-12T19:48
2023-04-12T19:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864895517_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_0443caf6a7c4b1bba2c4143e9977d445.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В 2023 году свыше тысячи семей с низким уровнем дохода получили выплаты по рождению ребенка в Подмосковье. Суммарный размер пособий составил 61,5 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что размер выплаты регулируется количеством детей в семье. При рождении первенца родители могут получить 20 тысяч рублей. За второго ребенка выплачивают 40 тысяч рублей, а при рождении третьего и последующих – 70 тысяч рублей.При рождении двойняшек родители могут получить 70 тысяч рублей на каждого ребенка, а если в семье появились тройняшки или более – 300 тысяч рублей на семью.Получить средства могут семьи, доход которых не превышает 16 223 рублей на человека. Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка на портале госуслуг.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864895517_164:0:1941:1333_1920x0_80_0_0_15a91ec26bd57562ec30766992d901a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
В 2023 году свыше тысячи семей с низким уровнем дохода получили выплаты по рождению ребенка в Подмосковье. Суммарный размер пособий составил 61,5 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что размер выплаты регулируется количеством детей в семье. При рождении первенца родители могут получить 20 тысяч рублей. За второго ребенка выплачивают 40 тысяч рублей, а при рождении третьего и последующих – 70 тысяч рублей.
При рождении двойняшек родители могут получить 70 тысяч рублей на каждого ребенка, а если в семье появились тройняшки или более – 300 тысяч рублей на семью.
Получить средства могут семьи, доход которых не превышает 16 223 рублей на человека. Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка на портале госуслуг.