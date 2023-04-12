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Байден предрек Северной Ирландии утроение ВВП благодаря миру

Байден предрек Северной Ирландии утроение ВВП благодаря миру - РИА Новости, 12.04.2023

Байден предрек Северной Ирландии утроение ВВП благодаря миру

Президент США Джо Байден заявил, что за 25 лет после подписания Белфастского соглашения об урегулировании междоусобного конфликта в Северной Ирландии... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:53

2023-04-12T15:53

2023-04-12T15:53

в мире

северная ирландия

джо байден

ирландская республиканская армия

сша

ирландия

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что за 25 лет после подписания Белфастского соглашения об урегулировании междоусобного конфликта в Северной Ирландии региональный ВВП удвоился и имеет шансы утроиться в будущем. Байден, у которого у самого есть ирландские корни, выступил в Белфасте с речью в честь четвертьвекового юбилея договоренностей, положивших конец противостоянию между протестантами-лоялистами, выступающими за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, и католиками-националистами, добивавшимися присоединения к Ирландии. "Простая правда заключается в том, что мир и экономические возможности идут рука об руку. За 25 лет с подписания Соглашения Страстной пятницы валовый внутренний продукт Северной Ирландии буквально удвоился", - сказал Байден. "Я прогнозирую, что, если ситуация продолжит развиваться в правильном направлении, он больше чем утроится", - добавил он. По словам президента США, множество крупных американских корпораций хотят инвестировать в регион, где на них уже работают свыше 30 тысяч человек. В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Меньшая, северная часть (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании, тогда как остальная территория стала британским доминионом. С тех пор между юнионистами и республиканцами - сторонниками Лондона и независимости соответственно - практически не прекращалась вооруженная борьба. Группировка "Ирландская республиканская армия" и отколовшиеся от нее впоследствии организации "Подлинная ИРА" (Real IRA) и "Временная ИРА" (Provisional IRA) в 1970-80-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства, добиваясь присоединения Ольстера к Ирландской республике. Террористическая и экстремистская активность ИРА пошла на убыль после подписания в 1998 году Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в мятежной провинции. Согласно Акту о Северной Ирландии 1998 года, последовавшему за Соглашением Страстной пятницы, была создана Североирландская ассамблея - парламент Северной Ирландии.

https://ria.ru/20230412/irlandiya-1864703942.html

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северная ирландия

сша

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