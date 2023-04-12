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СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления - РИА Новости, 12.04.2023
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14:02 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/vsu-1864773629.html
СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления
СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления
Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:02
2023-04-12T14:02
в мире
украина
киев
сша
денис шмыгаль
энтони блинкен
алексей резников
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета Washington Post. "Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию.... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, все вышесказанное усилило опасения создания "тупиковой ситуации". Помимо прочего, как отмечается, еще сильнее ситуация осложнилась в связи с утекшими в сеть секретными документами Пентагона, в которых в том числе содержится информация о состоянии украинских войск и их возможностях. Это, по мнению издания, могло заставить украинских командующих изменить свои планы. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев в этой связи не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь выражал мнение, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.
https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864721023.html
https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864701242.html
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в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, энтони блинкен, алексей резников, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Энтони Блинкен, Алексей Резников, Министерство обороны США
СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления

WP: намеченное на весну наступление Киева отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета Washington Post.
"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию.... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", - говорится в сообщении издания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Политолог заподозрил дезинформацию в заявлениях Киева по контрнаступлению
Вчера, 11:47
Как отмечается, все вышесказанное усилило опасения создания "тупиковой ситуации".
Помимо прочего, как отмечается, еще сильнее ситуация осложнилась в связи с утекшими в сеть секретными документами Пентагона, в которых в том числе содержится информация о состоянии украинских войск и их возможностях. Это, по мнению издания, могло заставить украинских командующих изменить свои планы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев в этой связи не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь выражал мнение, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Киев попал в ловушку с планами по контрнаступлению, заявил эксперт
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В миреУкраинаКиевСШАДенис ШмыгальЭнтони БлинкенАлексей РезниковМинистерство обороны США
 
 
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