https://ria.ru/20230412/vsu-1864773629.html

СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления

СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления - РИА Новости, 12.04.2023

СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления

Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:02

2023-04-12T14:02

2023-04-12T14:02

в мире

украина

киев

сша

денис шмыгаль

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алексей резников

министерство обороны сша

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета Washington Post. "Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию.... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, все вышесказанное усилило опасения создания "тупиковой ситуации". Помимо прочего, как отмечается, еще сильнее ситуация осложнилась в связи с утекшими в сеть секретными документами Пентагона, в которых в том числе содержится информация о состоянии украинских войск и их возможностях. Это, по мнению издания, могло заставить украинских командующих изменить свои планы. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев в этой связи не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в свою очередь выражал мнение, что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.

https://ria.ru/20230412/kontrnastuplenie-1864721023.html

https://ria.ru/20230412/nastuplenie-1864701242.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, энтони блинкен, алексей резников, министерство обороны сша