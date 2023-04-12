СМИ назвали причину переноса Киевом контрнаступления
WP: намеченное на весну наступление Киева отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов
© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, пишет газета Washington Post.
"Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию.... Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, все вышесказанное усилило опасения создания "тупиковой ситуации".
Помимо прочего, как отмечается, еще сильнее ситуация осложнилась в связи с утекшими в сеть секретными документами Пентагона, в которых в том числе содержится информация о состоянии украинских войск и их возможностях. Это, по мнению издания, могло заставить украинских командующих изменить свои планы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом, Киев в этой связи не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров". В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.