https://ria.ru/20230412/vsu-1864710036.html
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник - РИА Новости, 12.04.2023
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник
Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:17
2023-04-12T11:17
2023-04-12T11:28
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости, что у него в любом случае нет никаких шансов на успех."На Украине и Западе так много и долго говорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ, что это начинает напоминать известную пьесу Георгия Николаева "Звездный час по местному времени", по которой был снят знаменитый фильм Николая Досталя "Облако-рай". Ее главный герой, чтобы стать знаменитым, объявил об отъезде из деревни, а односельчане принялись собирать его в дорогу, попутно прибирая к рукам его имущество", - рассказал собеседник.Источник считает, что "заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи"."В свою очередь Запад, который никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой, рассчитывает, что нынешние вложения в Украину окупятся в многократном размере", добавил он.Источник подытожил, что "в любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех".
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Денис Шмыгаль
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник
Источник: заявления о контрнаступлении Киева направлены на получение помощи Запада
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости, что у него в любом случае нет никаких шансов на успех.
"На Украине
и Западе так много и долго говорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ
, что это начинает напоминать известную пьесу Георгия Николаева "Звездный час по местному времени", по которой был снят знаменитый фильм Николая Досталя "Облако-рай". Ее главный герой, чтобы стать знаменитым, объявил об отъезде из деревни, а односельчане принялись собирать его в дорогу, попутно прибирая к рукам его имущество", - рассказал собеседник.
Источник считает, что "заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи".
"В свою очередь Запад, который никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой, рассчитывает, что нынешние вложения в Украину окупятся в многократном размере", добавил он.
Источник подытожил, что "в любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех".
Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом