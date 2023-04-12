Рейтинг@Mail.ru
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 12.04.2023 (обновлено: 11:28 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/vsu-1864710036.html
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник - РИА Новости, 12.04.2023
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник
Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:17
2023-04-12T11:28
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости, что у него в любом случае нет никаких шансов на успех."На Украине и Западе так много и долго говорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ, что это начинает напоминать известную пьесу Георгия Николаева "Звездный час по местному времени", по которой был снят знаменитый фильм Николая Досталя "Облако-рай". Ее главный герой, чтобы стать знаменитым, объявил об отъезде из деревни, а односельчане принялись собирать его в дорогу, попутно прибирая к рукам его имущество", - рассказал собеседник.Источник считает, что "заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи"."В свою очередь Запад, который никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой, рассчитывает, что нынешние вложения в Украину окупятся в многократном размере", добавил он.Источник подытожил, что "в любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех".
https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Денис Шмыгаль
У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник

Источник: заявления о контрнаступлении Киева направлены на получение помощи Запада

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости, что у него в любом случае нет никаких шансов на успех.
"На Украине и Западе так много и долго говорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ, что это начинает напоминать известную пьесу Георгия Николаева "Звездный час по местному времени", по которой был снят знаменитый фильм Николая Досталя "Облако-рай". Ее главный герой, чтобы стать знаменитым, объявил об отъезде из деревни, а односельчане принялись собирать его в дорогу, попутно прибирая к рукам его имущество", - рассказал собеседник.
Источник считает, что "заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи".
"В свою очередь Запад, который никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой, рассчитывает, что нынешние вложения в Украину окупятся в многократном размере", добавил он.
Источник подытожил, что "в любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех".
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Шмыгаль утверждает, что контрнаступление Украины может начаться летом
11 апреля, 23:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала