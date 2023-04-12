https://ria.ru/20230412/vsu-1864710036.html

У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник

У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник - РИА Новости, 12.04.2023

У контрнаступления Киева нет никаких шансов на успех, заявил источник

Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:17

2023-04-12T11:17

2023-04-12T11:28

специальная военная операция на украине

киев

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя высказывание премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о контрнаступлении, которое может начаться "уже летом", заявил РИА Новости, что у него в любом случае нет никаких шансов на успех."На Украине и Западе так много и долго говорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ, что это начинает напоминать известную пьесу Георгия Николаева "Звездный час по местному времени", по которой был снят знаменитый фильм Николая Досталя "Облако-рай". Ее главный герой, чтобы стать знаменитым, объявил об отъезде из деревни, а односельчане принялись собирать его в дорогу, попутно прибирая к рукам его имущество", - рассказал собеседник.Источник считает, что "заявления Киева о подготовке контрнаступления ВСУ направлены на то, чтобы получить как можно больше западной помощи"."В свою очередь Запад, который никогда ничего не делает бескорыстно и всегда руководствуется неоколониальной логикой, рассчитывает, что нынешние вложения в Украину окупятся в многократном размере", добавил он.Источник подытожил, что "в любом случае, даже если так называемое контрнаступление ВСУ состоится, у него нет никаких шансов на успех".

https://ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-1864634441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, денис шмыгаль