https://ria.ru/20230412/voennye-1864932725.html

Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине

Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине

Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине, но заявило, что они не участвуют в боевых действиях. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:54

2023-04-12T23:54

2023-04-12T23:54

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине, но заявило, что они не участвуют в боевых действиях. "Латвия направила на Украину солдат для выполнения определенных вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии на Украине и охрану грузов. Однако военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине", - говорится в комментарии министерства обороны агентству LETA. Ранее в СМИ появилась информация из якобы секретных документов Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из США и ряда европейских стран, в том числе о 17 военных из Латвии.

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

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в мире, украина, латвия, сша, министерство обороны сша