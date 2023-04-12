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Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
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23:54 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/voennye-1864932725.html
Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине
Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине
Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине, но заявило, что они не участвуют в боевых действиях. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:54
2023-04-12T23:54
в мире
украина
латвия
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине, но заявило, что они не участвуют в боевых действиях. "Латвия направила на Украину солдат для выполнения определенных вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии на Украине и охрану грузов. Однако военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине", - говорится в комментарии министерства обороны агентству LETA. Ранее в СМИ появилась информация из якобы секретных документов Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из США и ряда европейских стран, в том числе о 17 военных из Латвии.
https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html
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в мире, украина, латвия, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, Латвия, США, Министерство обороны США
Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине

Минобороны Латвии подтвердило присутствие своих военных на Украине, но не участие в боях

© Sputnik | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Латвии
Военнослужащие Латвии - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине, но заявило, что они не участвуют в боевых действиях.
"Латвия направила на Украину солдат для выполнения определенных вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии на Украине и охрану грузов. Однако военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине", - говорится в комментарии министерства обороны агентству LETA.
Ранее в СМИ появилась информация из якобы секретных документов Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из США и ряда европейских стран, в том числе о 17 военных из Латвии.
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