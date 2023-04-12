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В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных

В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023

В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных

Все подобные документы, как и закон о едином реестре военнообязанных, Госдума принимает как первоочередные, они сейчас чрезвычайно важны, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:05

2023-04-12T13:05

2023-04-12T13:05

россия

дмитрий песков

госдума рф

армия

безопасность

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Все подобные документы, как и закон о едином реестре военнообязанных, Госдума принимает как первоочередные, они сейчас чрезвычайно важны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также порекомендовал обратиться за разъяснениями по поводу срочности принятия законопроекта в Госдуму. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявлял журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, госдума рф, армия, безопасность