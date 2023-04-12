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В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023
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13:05 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/voennoobyazannye-1864755886.html
В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных
В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных - РИА Новости, 12.04.2023
В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных
Все подобные документы, как и закон о едином реестре военнообязанных, Госдума принимает как первоочередные, они сейчас чрезвычайно важны, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:05
2023-04-12T13:05
россия
дмитрий песков
госдума рф
армия
безопасность
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Все подобные документы, как и закон о едином реестре военнообязанных, Госдума принимает как первоочередные, они сейчас чрезвычайно важны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также порекомендовал обратиться за разъяснениями по поводу срочности принятия законопроекта в Госдуму. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявлял журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.
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россия, дмитрий песков, госдума рф, армия, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Армия, Безопасность
В Кремле объяснили срочность принятия закона о реестре военнообязанных

Песков: документы, подобные закону о реестре военнообязанных, ГД принимает первоочередно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Все подобные документы, как и закон о едином реестре военнообязанных, Госдума принимает как первоочередные, они сейчас чрезвычайно важны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Все подобные документы все сейчас очень чрезвычайно важны. И, разумеется, Дума их принимает как первоочередные срочные документы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие могут быть причины по поводу срочности принятия законопроекта о создании единого реестра военнообязанных.
Он также порекомендовал обратиться за разъяснениями по поводу срочности принятия законопроекта в Госдуму.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявлял журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
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РоссияДмитрий ПесковГосдума РФАрмияБезопасность
 
 
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