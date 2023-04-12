https://ria.ru/20230412/vizy-1864749914.html

Песков прокомментировал данные о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе

Песков прокомментировал данные о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе - РИА Новости, 12.04.2023

Песков прокомментировал данные о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про невыдачу виз Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН, заявил, что американская сторона РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:50

2023-04-12T12:50

2023-04-12T12:57

оон

дмитрий песков

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про невыдачу виз Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН, заявил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства.В среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США пока не выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в СБ ООН."Негативно... Я, единственное что, я не видел в первоисточнике этого сообщения, мне это надо проверять. Но у американской стороны есть обязательства, как страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на невыдачу виз.

https://ria.ru/20230412/sovbez-1864688739.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, дмитрий песков, сергей лавров, в мире