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Песков прокомментировал данные о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе
Песков прокомментировал данные о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе - РИА Новости, 12.04.2023
Песков прокомментировал данные о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про невыдачу виз Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН, заявил, что американская сторона РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:50
2023-04-12T12:50
2023-04-12T12:57
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дмитрий песков
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации про невыдачу виз Сергею Лаврову для участия в Совбезе ООН, заявил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства.В среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США пока не выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и российской делегации для участия в СБ ООН."Негативно... Я, единственное что, я не видел в первоисточнике этого сообщения, мне это надо проверять. Но у американской стороны есть обязательства, как страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. И Америка должна выполнять эти обязательства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на невыдачу виз.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, дмитрий песков, сергей лавров, в мире
ООН, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире
Песков прокомментировал данные о невыдаче виз Лаврову для участия в Совбезе
Песков: американская сторона должна выполнять обязательства по выдаче виз Лаврову