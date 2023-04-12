https://ria.ru/20230412/vizit-1864854481.html
Глава МИД Сирии прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Глава МИД Сирии прибыл с визитом в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 12.04.2023
Глава МИД Сирии прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад прибыл с визитом в город Джидда в Саудовской Аравии, это первый визит сирийского официального лица в королевство с начала... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:08
2023-04-12T17:08
2023-04-12T17:13
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сирия
саудовская аравия
джидда
фейсал микдад
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад прибыл с визитом в город Джидда в Саудовской Аравии, это первый визит сирийского официального лица в королевство с начала конфликта в САР в 2011 году, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Министр иностранных дел Фейсал Микдад и сопровождающая его делегация прибыли в город Джидда в Королевстве Саудовская Аравия с рабочим визитом по приглашению саудовского министра иностранных дел принца Фейсала бен Фархана для проведения переговоров по двусторонним отношениям между двумя братскими странами и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864665339.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, саудовская аравия, джидда, фейсал микдад
В мире, Сирия, Саудовская Аравия, Джидда, Фейсал Микдад
Глава МИД Сирии прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
Глава МИД Сирии впервые с начала конфликта в САР прибыл с визитом в Саудовскую Аравию