https://ria.ru/20230412/veypy-1864715931.html
В Госдуме рассказали о следующем этапе ужесточения продажи вейпов
В Госдуме рассказали о следующем этапе ужесточения продажи вейпов - РИА Новости, 12.04.2023
В Госдуме рассказали о следующем этапе ужесточения продажи вейпов
После принятия закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним необходимо ввести штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, заявил первый... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:38
2023-04-12T11:38
2023-04-12T13:30
общество
здоровье - общество
владимир сипягин
госдума рф
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После принятия закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним необходимо ввести штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, заявил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. "Необходимо еще много чего дорабатывать. <...> Есть проблематика, связанная не только с ограничением, но и с наказанием, потому что мы прекрасно понимаем, что введены определенные ограничения, но нет ни административных штрафов, ни уголовной ответственности за повторные нарушения, <...> это следующий этап, который будет воплощаться в жизнь", — заявил депутат на пресс-конференции о запрете вейпов для несовершеннолетних в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Политик отметил, что санкции будут направлены в первую очередь на тех, кто нарушает закон — продает вейпы несовершеннолетним. Госдума во вторник приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.
https://ria.ru/20230411/veypy-1864542256.html
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общество, здоровье - общество, владимир сипягин, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Сипягин, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о следующем этапе ужесточения продажи вейпов
Депутат Сипягин: новым этапом ужесточения продажи вейпов станет уголовная ответственность
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. После принятия закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним необходимо ввести штрафы и уголовную ответственность за повторные нарушения, заявил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.
"Необходимо еще много чего дорабатывать. <...> Есть проблематика, связанная не только с ограничением, но и с наказанием, потому что мы прекрасно понимаем, что введены определенные ограничения, но нет ни административных штрафов, ни уголовной ответственности за повторные нарушения, <...> это следующий этап, который будет воплощаться в жизнь", — заявил депутат на пресс-конференции о запрете вейпов для несовершеннолетних в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Госдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним
Политик отметил, что санкции будут направлены в первую очередь на тех, кто нарушает закон — продает вейпы несовершеннолетним.
Госдума
во вторник приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.
Депутат ГД призвал внести в поправки о вейпах запрет на добавки в табак