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Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики - РИА Новости, 12.04.2023
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Ядерные технологии
 
18:44 12.04.2023 (обновлено: 18:53 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/vengriya-1864885507.html
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики - РИА Новости, 12.04.2023
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики
Венгрия не допустит распространения европейских санкций на ядерный сектор, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:44
2023-04-12T18:53
ядерные технологии
венгрия
европа
петер сийярто
в мире
санкции
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БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгрия не допустит распространения европейских санкций на ядерный сектор, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в среду сообщалось о том, что США ввели санкции против АО "Русатом Оверсиз", компании "Росатома", отвечающей за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий, говорится в опубликованных документах американского Минфина. Кроме того, санкции были введены против Владимирского производственного объединения "Точмаш" и против Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии "Атомстрой", также входящих в госкорпорацию "Росатом".
https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html
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венгрия, европа, петер сийярто, в мире, санкции
Ядерные технологии, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, В мире, Санкции
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики

Глава МИД Сийярто: Венгрия не допустит введения в Европе санкций на ядерную энергетику

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгрия не допустит распространения европейских санкций на ядерный сектор, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Венгрия и в дальнейшем не позволит, чтобы в Европе были введены какие-либо санкции на ядерный сектор", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Ранее в среду сообщалось о том, что США ввели санкции против АО "Русатом Оверсиз", компании "Росатома", отвечающей за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий, говорится в опубликованных документах американского Минфина.
Кроме того, санкции были введены против Владимирского производственного объединения "Точмаш" и против Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии "Атомстрой", также входящих в госкорпорацию "Росатом".
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Ядерные технологииВенгрияЕвропаПетер СийяртоВ миреСанкции
 
 
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