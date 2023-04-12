https://ria.ru/20230412/vengriya-1864885507.html
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики - РИА Новости, 12.04.2023
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики
Венгрия не допустит распространения европейских санкций на ядерный сектор, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:44
2023-04-12T18:44
2023-04-12T18:53
ядерные технологии
венгрия
европа
петер сийярто
в мире
санкции
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БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгрия не допустит распространения европейских санкций на ядерный сектор, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в среду сообщалось о том, что США ввели санкции против АО "Русатом Оверсиз", компании "Росатома", отвечающей за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий, говорится в опубликованных документах американского Минфина. Кроме того, санкции были введены против Владимирского производственного объединения "Точмаш" и против Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии "Атомстрой", также входящих в госкорпорацию "Росатом".
https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, европа, петер сийярто, в мире, санкции
Ядерные технологии, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, В мире, Санкции
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики
Глава МИД Сийярто: Венгрия не допустит введения в Европе санкций на ядерную энергетику