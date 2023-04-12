https://ria.ru/20230412/vengriya-1864885507.html

Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики

Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики - РИА Новости, 12.04.2023

Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики

Венгрия не допустит распространения европейских санкций на ядерный сектор, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:44

2023-04-12T18:44

2023-04-12T18:53

ядерные технологии

венгрия

европа

петер сийярто

в мире

санкции

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БУДАПЕШТ, 12 апр - РИА Новости. Венгрия не допустит распространения европейских санкций на ядерный сектор, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в среду сообщалось о том, что США ввели санкции против АО "Русатом Оверсиз", компании "Росатома", отвечающей за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий, говорится в опубликованных документах американского Минфина. Кроме того, санкции были введены против Владимирского производственного объединения "Точмаш" и против Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии "Атомстрой", также входящих в госкорпорацию "Росатом".

https://ria.ru/20230407/germaniya-1863555131.html

венгрия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

венгрия, европа, петер сийярто, в мире, санкции