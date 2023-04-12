https://ria.ru/20230412/vengriya-1864639392.html

США обвинили Венгрию в антиамериканской риторике, пишут СМИ

США обвинили Венгрию в антиамериканской риторике, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

США обвинили Венгрию в антиамериканской риторике, пишут СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на политическом совещании в феврале якобы отнес США в разряд одного из главных противников для правящей партии Фидес,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:49

2023-04-12T01:49

2023-04-12T01:49

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на политическом совещании в феврале якобы отнес США в разряд одного из главных противников для правящей партии Фидес, американская сторона это расценила как "эскалацию уровня антиамериканской риторики", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть документы ЦРУ. "В обновленной разведывательной информации ЦРУ, датированной 2 марта, говорится, что включение господином Орбаном США в качестве главного противника на совещании по политической стратегии 22 февраля "представляет собой эскалацию уровня антиамериканской риторики", - говорится в сообщении издания. При этом отмечается, что Орбан якобы называл еще двух главных противников для Венгрии. Уточняющих данных издание не приводит. Во вторник шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее проводятся на ежедневной основе. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230405/konfrontatsiya-1863222861.html

https://ria.ru/20230404/orban-1862785061.html

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в мире, россия, сша, виктор орбан, ллойд остин, дмитрий песков, нато