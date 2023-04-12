США обвинили Венгрию в антиамериканской риторике, пишут СМИ
WSJ: Орбан назвал США противником, Вашингтон счел это антиамериканской риторикой
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на политическом совещании в феврале якобы отнес США в разряд одного из главных противников для правящей партии Фидес, американская сторона это расценила как "эскалацию уровня антиамериканской риторики", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на ранее просочившиеся в сеть документы ЦРУ.
"В обновленной разведывательной информации ЦРУ, датированной 2 марта, говорится, что включение господином Орбаном США в качестве главного противника на совещании по политической стратегии 22 февраля "представляет собой эскалацию уровня антиамериканской риторики", - говорится в сообщении издания.
При этом отмечается, что Орбан якобы называл еще двух главных противников для Венгрии. Уточняющих данных издание не приводит.
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"Орбан назвал США одним из трех главных противников своей партии Фидес", - пишет газета.
Во вторник шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее проводятся на ежедневной основе.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.