https://ria.ru/20230412/vdnkh-1864864795.html

День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab

День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab - РИА Новости, 12.04.2023

День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab

РИА Новости презентовало в Москве уникальную серию проектов, посвященных освоению космоса. Интерактивные истории и их первые зрители — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:27

2023-04-12T18:27

2023-04-12T18:45

фото

день космонавтики

вднх

россия сегодня

риа новости

космос - риа наука

владимир машков

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РИА Новости презентовало в Москве уникальную серию проектов, посвященных освоению космоса. Интерактивные истории и их первые зрители — в фотоленте Ria.ru.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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