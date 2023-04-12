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День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab - РИА Новости, 12.04.2023
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18:27 12.04.2023 (обновлено: 18:45 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/vdnkh-1864864795.html
День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab
День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab - РИА Новости, 12.04.2023
День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab
РИА Новости презентовало в Москве уникальную серию проектов, посвященных освоению космоса. Интерактивные истории и их первые зрители — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2023
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фото
день космонавтики
вднх
россия сегодня
риа новости
космос - риа наука
владимир машков
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РИА Новости презентовало в Москве уникальную серию проектов, посвященных освоению космоса. Интерактивные истории и их первые зрители — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, день космонавтики, вднх, россия сегодня, риа новости, космос - риа наука, владимир машков, федор юрчихин
Фото, День космонавтики, ВДНХ, Россия сегодня, РИА Новости, Космос - РИА Наука, Владимир Машков, Федор Юрчихин

День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab

Читать ria.ru в
РИА Новости презентовало в Москве уникальную серию проектов, посвященных освоению космоса. Интерактивные истории и их первые зрители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

К Дню космонавтики РИА Новости подготовило пять тематических проектов в форматах виртуальной и дополненной реальности.

Посетительница на стенде МИА Россия сегодня во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Празднование Дня космонавтики на ВДНХ.

К Дню космонавтики РИА Новости подготовило пять тематических проектов в форматах виртуальной и дополненной реальности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Серия включает в себя космические интерактивные истории.

Промоутер раздает брошюры на стенде МИА Россия сегодня во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Празднование Дня космонавтики на ВДНХ

Серия включает в себя космические интерактивные истории.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Проекты представили на ВДНХ.

На фото — спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6", в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полета.

Спускаемый аппарат космического корабля Восток-6, в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полёта, в павильоне Космонавтика и авиация на ВДНХ

Проекты представили на ВДНХ.

На фото — спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6", в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полета.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского театра Табакова Владимир Машков на всероссийском космическом диктанте.

Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков на всероссийском космическом диктанте в центре Космонавтика и авиация в Москве

Художественный руководитель Московского театра Табакова Владимир Машков на всероссийском космическом диктанте.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Космические истории можно увидеть в зоне РИА Новости на площадке павильона "Космонавтика и авиация" с 11 по 16 апреля.

Участники всероссийского космического диктанта в центре Космонавтика и авиация в Москве

Космические истории можно увидеть в зоне РИА Новости на площадке павильона "Космонавтика и авиация" с 11 по 16 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

VR-проект "Лунная станция" дает возможность прогуляться по поверхность естественного спутника Земли в скафандре лунавта и посмотреть, как выглядит первая международная лунная база образца 2038 года.

Президент центра Космонавтика и авиация на ВДНХ, летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин в очках виртуальной реальности во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Празднование Дня космонавтики на ВДНХ

VR-проект "Лунная станция" дает возможность прогуляться по поверхность естественного спутника Земли в скафандре лунавта и посмотреть, как выглядит первая международная лунная база образца 2038 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

AR-истории "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и "Путешествие к центру черной дыры" отвечают на вопросы, как и почему происходят затмения и что случится, если исчезнет естественный спутник Земли, а также раскрывают основные гипотезы о рождении "черных дыр".

Девушка в очках виртуальной реальности на стенде МИА Россия сегодня во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Празднование Дня космонавтики на ВДНХ

AR-истории "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и "Путешествие к центру черной дыры" отвечают на вопросы, как и почему происходят затмения и что случится, если исчезнет естественный спутник Земли, а также раскрывают основные гипотезы о рождении "черных дыр".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

С помощью AR-квеста "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" можно узнать, что такое космический мусор и какие опасности способно вызвать увеличение его объема на околоземной орбите.

Посетитель на стенде МИА Россия сегодня во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Празднование Дня космонавтики на ВДНХ

С помощью AR-квеста "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" можно узнать, что такое космический мусор и какие опасности способно вызвать увеличение его объема на околоземной орбите.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Виртуальная ретроспекция — VR-квест "Крузенштерн. Кругосветка надежды" предлагает пользователям проложить для команды Ивана Крузенштерна путь домой, в Кронштадт, и убедиться, как важно было во времена великих морских экспедиций знать основы морской навигации.

Посетители на стенде МИА Россия сегодня во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Празднование Дня космонавтики на ВДНХ

Виртуальная ретроспекция — VR-квест "Крузенштерн. Кругосветка надежды" предлагает пользователям проложить для команды Ивана Крузенштерна путь домой, в Кронштадт, и убедиться, как важно было во времена великих морских экспедиций знать основы морской навигации.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин в очках виртуальной реальности во время презентации VR-проектов RIA Lab.

Президент центра Космонавтика и авиация на ВДНХ, летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин в очках виртуальной реальности во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках Празднование Дня космонавтики на ВДНХ

Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин в очках виртуальной реальности во время презентации VR-проектов RIA Lab.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ФотоДень космонавтикиВДНХРоссия сегодняРИА НовостиКосмос - РИА НаукаВладимир МашковФедор Юрчихин
 
 
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