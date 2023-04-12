День космонавтики на ВДНХ вместе с РИА.Lab

К Дню космонавтики РИА Новости подготовило пять тематических проектов в форматах виртуальной и дополненной реальности.
К Дню космонавтики РИА Новости подготовило пять тематических проектов в форматах виртуальной и дополненной реальности.
Серия включает в себя космические интерактивные истории.
Серия включает в себя космические интерактивные истории.
Проекты представили на ВДНХ.
На фото — спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6", в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полета.
Проекты представили на ВДНХ.
На фото — спускаемый аппарат космического корабля "Восток-6", в котором Валентина Терешкова вернулась из своего первого полета.
Художественный руководитель Московского театра Табакова Владимир Машков на всероссийском космическом диктанте.
Художественный руководитель Московского театра Табакова Владимир Машков на всероссийском космическом диктанте.
Космические истории можно увидеть в зоне РИА Новости на площадке павильона "Космонавтика и авиация" с 11 по 16 апреля.
Космические истории можно увидеть в зоне РИА Новости на площадке павильона "Космонавтика и авиация" с 11 по 16 апреля.
VR-проект "Лунная станция" дает возможность прогуляться по поверхность естественного спутника Земли в скафандре лунавта и посмотреть, как выглядит первая международная лунная база образца 2038 года.
VR-проект "Лунная станция" дает возможность прогуляться по поверхность естественного спутника Земли в скафандре лунавта и посмотреть, как выглядит первая международная лунная база образца 2038 года.
AR-истории "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и "Путешествие к центру черной дыры" отвечают на вопросы, как и почему происходят затмения и что случится, если исчезнет естественный спутник Земли, а также раскрывают основные гипотезы о рождении "черных дыр".
AR-истории "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и "Путешествие к центру черной дыры" отвечают на вопросы, как и почему происходят затмения и что случится, если исчезнет естественный спутник Земли, а также раскрывают основные гипотезы о рождении "черных дыр".
С помощью AR-квеста "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" можно узнать, что такое космический мусор и какие опасности способно вызвать увеличение его объема на околоземной орбите.
С помощью AR-квеста "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" можно узнать, что такое космический мусор и какие опасности способно вызвать увеличение его объема на околоземной орбите.
Виртуальная ретроспекция — VR-квест "Крузенштерн. Кругосветка надежды" предлагает пользователям проложить для команды Ивана Крузенштерна путь домой, в Кронштадт, и убедиться, как важно было во времена великих морских экспедиций знать основы морской навигации.
Виртуальная ретроспекция — VR-квест "Крузенштерн. Кругосветка надежды" предлагает пользователям проложить для команды Ивана Крузенштерна путь домой, в Кронштадт, и убедиться, как важно было во времена великих морских экспедиций знать основы морской навигации.
Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин в очках виртуальной реальности во время презентации VR-проектов RIA Lab.
Президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин в очках виртуальной реальности во время презентации VR-проектов RIA Lab.