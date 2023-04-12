В СНБО Украины прокомментировали утечку документов США
В СНБО Украины заявили, что не хотят ругаться с Западом из-за утечки документов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Утечка секретных документов не должна привести к разрыву отношений Украины с западными партнерами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Газета New York Times отмечала, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
"Нам нет никакого смысла ругаться со своими партнерами, понимаем, что такие вещи (утечка документов – ред.) очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, поменяются ли отношения Украины с партнерами после утечки документов.
Он также добавил, что США в самое ближайшее время проведут расследование по факту "слитых" документов, содержащих информацию о состоянии украинских войск.