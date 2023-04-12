Пентагон сокращает доступ к секретной информации после утечки, пишут СМИ
CBS: Пентагон после утечки сокращает число сотрудников с доступом к секретной информации
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Пентагон сокращает число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, после утечки материалов, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«
"Количество людей в списках рассылок по всему правительству, которые получают обновленную секретную информацию, было значительно сокращено с пятницы", - говорится в сообщении телеканала.
До утечки материалов доступ к секретной информации имели около тысячи сотрудников, передает CBS.
Как отмечает телеканал, все документы, "слитые" в широкий доступ, были изначально распечатаны. По словам одного чиновника, не все принтеры в американских госорганах могут производить печать секретных документов. Те устройства, с которых печать разрешена, получают при печати уникальный ID, что может помочь обнаружить источник утечки.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.