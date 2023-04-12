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Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона - РИА Новости, 12.04.2023
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10:09 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/utechka-1864689672.html
Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона
Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона - РИА Новости, 12.04.2023
Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона
Утечка секретных материалов Пентагона может быть связана с приближением президентских выборов в США в 2024 году, в этот период можно ожидать многое, заявила в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:09
2023-04-12T10:09
в мире
сша
мария захарова
пентагон
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Утечка секретных материалов Пентагона может быть связана с приближением президентских выборов в США в 2024 году, в этот период можно ожидать многое, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik"."У Тютчева есть прекрасное стихотворение, одно из самых известных: "Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора". Вот в американской политической жизни есть может не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется "предвыборная". Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее. Чего только не было…", — сказала Захарова. "Они в эту пору вошли. Эта пора выборная, будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи", — добавила Захарова. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230412/pentagon-1864654163.html
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в мире, сша, мария захарова, пентагон
В мире, США, Мария Захарова, Пентагон
Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона

Захарова: утечка материалов Пентагона связана с приближением президентских выборов в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Утечка секретных материалов Пентагона может быть связана с приближением президентских выборов в США в 2024 году, в этот период можно ожидать многое, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik".
"У Тютчева есть прекрасное стихотворение, одно из самых известных: "Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора". Вот в американской политической жизни есть может не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется "предвыборная". Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее. Чего только не было…", — сказала Захарова.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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"Они в эту пору вошли. Эта пора выборная, будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи", — добавила Захарова.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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В миреСШАМария ЗахароваПентагон
 
 
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